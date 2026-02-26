„Ne așteptăm ca prețul de 8 lei pe litru să devină regulă”. Cu cât ar putea crește prețurile la raft după scumpirea benzinei

Un litru de benzină costă astăzi, la mai multe stații de alimentare din țară, 8,04 lei, iar motorina a ajuns deja la 8,30 lei. Foto: Profimedia Images

În perioada următoare produsele pe care le consumă zi de zi și serviciile pe care le folosim se vor scumpi cu 3-5%, a estimat economistul Adrian Negrescu la Antena 3 CNN. Motivul: majorarea prețului la benzină. Analistul atrage atenția că prețul de 8 lei pe litru de benzină va deveni o normalitate, deoarece piața petrolului este instabilă în acest moment și dacă tensiunile SUA-Iran escaladează petrolul se va scumpi și mai mult.

Adrian Negrescu a explicat, la Antena 3 CNN, că scumpirea combustibilului se vor vedea în maxim 10 zile și la raft.

„Orice scumpire a prețurilor la benzină și motorină se traduce în maxim zece zile în scumpire la raft pentru că da, folosim din păcate dube de marfă, TIR-uri. Noi nu transportăm mărfurile pe cale feroviară așa cum se întâmplă în țările civilizate, folosim transportul rutier. Această scumpire se va vedea și se va vedea din ce în ce mai puternic pe măsură ce și prețul petrolului e posibil să crească. E la 70 de dolari în momentul de față, dar am văzut niște estimări în piață spre 75-80 de dolari, în orizontul următoarelor două luni, mai ales în funcție de ce se întâmplă în Iran”, a spus economistul.

Analistul economic a adăugat că, cel puțin pe termen scurt, așteptările sunt ca prețul benzinei să rămână ridicat.

„Trebuie să ne așteptăm ca prețul de 8 lei pe litru să devină regulă în orizontul următoarelor luni, mai cu seamă că se dezgheață și economia o dată cu ieșirea din zona asta de iarnp și transportul va fi mai acti, va fi cerere mai mare de carburanți, ca de fiecare dată când vine primăvara. Așa că e probabil să vedem un 8 lei pe litru și asta înseamnă scumpiri cu 3-5 la sută la majoritatea produselor și serviciilor pe care le consumăm”, a explicat Negrescu.

