Probabilitatea ca SUA să atace Iranul e de 75%, avertizează un expert de top: "Piața energiei va suferi un șoc"

Iranul este al treilea mare producător din cadrul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC). Sursa foto: Getty Images

Piețele petroliere ar putea fi afectate de un șoc major, în contextul în care președintele Donald Trump ia în considerare un atac militar asupra Iranului, potrivit unui analist de top în domeniul energiei, citat de Fortune.

Contractele futures la țițeiul Brent au crescut cu 5% în ultima săptămână și cu 14% de la începutul anului. Aceste evoluții au întrerupt acum tiparul descendent constant din ultimul an.

„Am estima o probabilitate de 75% ca în următoarele zile sau săptămâni să aibă loc un fel de atac american asupra Iranului”, a declarat joi pentru CNBC Bob McNally, fondatorul Rapidan Energy Group și fost consilier energetic al Casei Albe.

Atacul SUA asupra instalațiilor nucleare iraniene de anul trecut a dus doar la o creștere temporară a prețurilor, deoarece conflictul a rămas limitat ca amploare și a evitat infrastructura petrolieră a țării.

În plus, raidul militar american de luna trecută pentru capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro nu a reușit să miște prea mult acul pe piețele petroliere, deoarece producția nu a fost întreruptă.

„Dar pericolul acesta este real”, a avertizat McNally. „Piețele așteaptă să avem o perturbare susținută a fluxurilor de energie.”

Ayatollahul Ali Khamenei a amenințat Statele Unite cu un război regional dacă lansează un atac împotriva țării sale, potrivit presei de stat de la Teheran.

Temeri privind închiderea strâmtorii Hormuz

Iranul a pompat 4,7 milioane de barili pe zi anul trecut, reprezentând 4,4% din aprovizionarea globală cu petrol. O mare parte din transporturile sale puternic sancționate merg către China prin intermediul unei așa-numite flote din umbră.

Dar riscul mai mare se concentrează pe potențialul ca Iranul să închidă strâmtoarea Hormuz, pe unde trece o cincime din tot petrolul și gazele naturale lichefiate din lume în drum spre piețele de export.

Piețele presupun că Marina SUA ar putea elimina rapid orice mine subacvatice sau alte amenințări care ar împiedica petrolierele să traverseze Strâmtoarea Hormuz, dar McNally consideră că este o greșeală.

El a subliniat că SUA nu au reușit să calmeze complet amenințarea reprezentată de rebelii Houthi, care au atacat navele din Golful Persic înainte ca Trump să ajungă practic la un acord de încetare a focului.

„Iranienii au armament mult mai bun și o linie de coastă mai bună pentru a hărțui acea strâmtoare, așa că Doamne ferește să se ajungă la asta”, a adăugat McNally.

Duminică, liderul suprem al Iranului a avertizat că orice atac al SUA va declanșa un „război regional” în Orientul Mijlociu, marcând cea mai directă amenințare pe care a făcut-o până acum în timpul consolidării forțelor militare ale lui Trump în zonă.

Dar surse au declarat pentru Axios că administrația Trump a comunicat Teheranului pe canale secrete că este deschisă la întâlniri pentru a negocia un acord.

Joi, McNally a semnalat escaladarea și a evidențiat potențialul de tulburări pe piața GNL în cazul unui blocaj iranian al strâmtorii.

„Dacă durează mai mult de una sau două zile, piața va suferi un șoc, deoarece pur și simplu nu ne putem imagina un scenariu în care armata americană să nu prevaleze militar [și] covârșitor în câteva ore sau chiar zile”, a prezis el. „Pur și simplu nu am mai văzut așa ceva în istorie, dar este perfect posibil. În acest caz, vom vedea mama tuturor licitațiilor pentru orice încărcătură spot de GNL.”

Amintim că pe masa lui Donald Trump se află inclusiv un scenariu "Maduro” pentru Iran", adică o înlăturare a regimului teocratic.