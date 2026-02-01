Ayatollahul Khamenei amenință SUA: „Dacă vor începe un război, de data aceasta va fi un război regional”

Tensiunile SUA-Iran escaladează. Foto: Getty Images

Ayatollahul Ali Khamenei a amenințat Statele Unite cu un război regional dacă lansează un atac împotriva țării sale, potrivit presei de stat de la Teheran. Liderul suprem al Iranului a declarat că va riposta „cu putere” împotriva oricărei țări în eventualitatea unui atac. Declarațiile vin după ce Donald Trump la rândul său a amenințat că va bombarda Iranul, din nou. De altfel, presa americană relatează că președintele SUA ar lua în calcul planuri militare extinse în Iran, inclusiv o schimbare de regim.

„Iran nu este inițiatorul și nu dorim să atacăm nicio țară, dar națiunea iraniană va riposta cu putere oricui ne va ataca. Americanii ar trebui să știe că, dacă vor începe un război, de data aceasta va fi un război regional”, a amenințat ayatollahul Ali Khamenei, potrivit presei de stat de la Teheran.

#BREAKING

Today, Ayatollah Khamenei addressed US:#Iran is not the initiators and we do not want to attack any country, but the Iranian nation will deliver a powerful punch to anyone who attacks us.



Americans should know if they start war, this time it will be a regional war pic.twitter.com/6wT4qvoatn — Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) (@iribnews_irib) February 1, 2026

Tensiunile SUA-Iran escaladează, în ciuda declarațiilor făcute de Donald Trump că Teheranul își dorește un acord nuclear și a informațiilor că ar exista progrese în eforturile de relansare a negocierilor între Republica Islamică și Statele Unite.

Termen-limită pentru Iran

Președintele Donald Trump a anunțat, vineri, că a dat un termen-limită Iranului pentru încheierea unui acord nuclear înainte de eventuale acțiuni militare împotriva regimului.

„Vă pot spune că ei vor să încheie un acord. (...) Să sperăm că vom ajunge la un acord. Dacă aşa va fi, cu atât mai bine. Dacă nu, vom vedea ce se va întâmpla”, le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval.

De asemenea, un oficial de rang înalt din aparatul de securitate de la Teheran a declarat sâmbătă că există progrese în eforturile de relansare a negocierilor între Republica Islamică și SUA. „Contrar narațiunii mediatice de război fabricate artificial, constituirea unui cadru de negocieri progresează”, a scris pe X Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, fără însă să dea detalii suplimentare.

Totuși, Donald Trump a ordonat o consolidare masivă a forțelor armate americane în Golful Persic, în timp ce Iranul a anunțat exerciții cu muniție reală în strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, New York Times a relatat că în ultimele zile, președintelui Trump i s-a prezentat o listă extinsă de opțiuni militare potențiale împotriva Iranului, menite să provoace daune suplimentare instalațiilor nucleare ale țării sau chiar să-l înlăture pe liderul suprem al Iranului.

Trump nu a autorizat încă acțiuni militare și nici nu a ales dintre opțiunile prezentate de Pentagon, au declarat oficialii. Președintele rămâne deschis găsirii unei soluții diplomatice, iar unii oficiali au recunoscut că telegrafiarea amenințărilor cu acțiuni militare a avut scopul de a-i determina pe iranieni să intre în negocieri. În ultimele zile, el a reflectat asupra faptului dacă schimbarea regimului ar fi o opțiune viabilă.

SUA au însă o problemă. „Nimeni nu știe” cine ar putea prelua puterea la Teheran în cazul unei schimbări de regim, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio.

„Nu cred că cineva poate oferi un răspuns simplu despre ce s-ar întâmpla în Iran dacă liderul suprem și regimul ar cădea, în afară de speranța că ar exista posibilitatea de a identifica pe cineva din interiorul sistemului cu care să se poată lucra pentru o tranziție similară”, a spus el.