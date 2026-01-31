Răspunsul SUA, după ce Iranul a anunțat exerciții cu muniție de război în strâmtoarea Ormuz: "Avem cea mai letală forță din lume"

1 minut de citit Publicat la 19:13 31 Ian 2026 Modificat la 19:31 31 Ian 2026

Portavionul Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate au fost desfășurate de SUA în Orientul Mijlociu. Foto: Getty Images

SUA au avertizat Corpul Gadienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran că "nu vor tolera acţiuni riscante" în Strâmtoarea Ormuz, după ce Teheranul a anunţat un exerciţiu naval de două zile cu muniţie reală în această zonă, notează Agerpres, care citează DPA.

CENTCOM, comandamentul militar al SUA responsabil pentru Orientul Mijlociu, a avertizat în special împotriva eventualelor survoluri ale navelor de război americane și a apropierii vedetelor rapide ale marinei militare iraniene de vasele Statelor Unite.

"Orice comportament nesigur şi neprofesionist în apropierea forţelor americane, a partenerilor regionali sau a navelor comerciale creşte riscurile de coliziune, escaladare şi destabilizare.

Armata SUA are cea mai bine antrenată şi letală forţă din lume şi va continua să opereze la cel mai înalt nivel de profesionalism, respectând normele internaţionale. IRGC trebuie să facă acelaşi lucru", a transmis CENTCOM.

Iranienii trag cu muniție reală în strâmtoarea Ormuz

Exerciţiul planificat de iranieni urmează să înceapă duminică.

În timpul manevrelor, forțele iraniene vor folosi muniţie reală.

SUA au transmis că exercițiul iranian nu trebuie să afecteze libertatea navigaţiei şi transportul maritim comercial internaţional în această strâmtoare importantă pentru comerțul și traficul petrolier internațional.

Strâmtoarea Ormuz este o cale navigabilă cu o lăţime de 55 de kilometri între Iran şi Oman.

IRGC este armata de elită a regimului de la Teheran, apărătoare a Republicii Islamice, și se subordonează direct ayatollahului Ali Khamenei.

Exerciţiile preconizate intervin într-un moment în care situaţia dintre Washington și Teheran este deja foarte tensionată.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat recent și repetat țara cu lovituri militare, inclusiv în legătură cu represiunea violentă a recentelor proteste din Iran.

Ministrul iranian de Externe: Sitemele de rachete nu vor face obiectul negocierilor

Iranul trebuie să accepte o "înţelegere", a cerut Trump. Printre altele, compromisul ar implica încetarea programului nuclear iranian.

Greutatea amenințărilor lui Trump este subliniată de forțele desfășurare până în prezent în zonă de către SUA, între acestea numărându-se portavionul Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare dotate cu rachete ghidate.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat vineri că ţara sa este pregătită pentru negocieri "corecte şi echitabile", dar a respins cererile principale ale lui Trump

Strategiile de apărare şi sistemele de rachete nu vor face niciodată subiectul negocierilor, a insistat Araghchi, adăugând că Iranul îşi va menţine aceste capacităţi şi chiar le va extinde, dacă va considera necesar.