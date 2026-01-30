Președintele Donald Trump a dat un termen-limită Iranului pentru încheierea unui acord nuclear

De asemenea, el a sugerat că monitorizează în continuare situația umanitară legată de reprimarea protestelor din țară.Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a anunțat, vineri, că a dat un termen-limită Iranului pentru încheierea unui acord nuclear înainte de eventuale acțiuni militare împotriva regimului. Liderul de la Casa Albă a spus că Teheranul își dorește acest acord și că „speră” că vor ajunge la o înțelegere. A refuzat însă să divulge data limită, relatează CNN. Donald Trumpa refuzat și să să dezvăluie detalii despre momentul în care ar putea lua o decizie privind un posibil nou atac în regiune.

„Vă pot spune că ei vor să încheie un acord”, le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval.



Întrebat dacă le-a dat iranienilor un termen limită, el a răspuns afirmativ. „Da, şi ei înşişi îl ştiu cu certitudine”, a indicat liderul de la Casa Albă.



„Să sperăm că vom ajunge la un acord. Dacă aşa va fi, cu atât mai bine. Dacă nu, vom vedea ce se va întâmpla”, a completat Trump.

Într-un schimb ulterior de replici cu jurnaliștii, președintele a evitat să răspundă clar la o întrebare despre momentul în care ar lua în considerare reducerea prezenței navale americane în apropierea Iranului.

„Vom vedea cum se va desfășura totul. Știți, navele trebuie să plutească undeva. La fel de bine pot pluti lângă Iran.”, a spus el.

De asemenea, el a sugerat că monitorizează în continuare situația umanitară legată de reprimarea protestelor din țară.

„Urmau să spânzure 837 de persoane, iar eu le-am spus: 'Dacă faceți asta, veți plăti un preț cum nu a mai plătit nimeni până acum'. S-au retras, am apreciat asta, dar mulți oameni sunt uciși, așa că vom vedea ce se întâmplă. Pot spune acest lucru. Ei chiar vor să ajungă la un acord ”, a spus președintele Statelor Unite.

SUA vor ca Iranul să-și predea tot stocul de uraniu îmbogățit

Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat şi Washingtonul cu un atac cu bombe penetrante asupra instalaţiilor nucleare subterane, pare să nu fi reuşit eliminarea completă a programului nuclear iranian şi nici a stocului de uraniu îmbogăţit, ce ar fi fost pus la adăpost de autorităţile iraniene, relatează Agerpres.



Potrivit publicaţiei americane Axios, care citează oficiali americani, din punctul de vedere al SUA orice acord cu Teheranul ar trebui să includă predarea de către acesta a întregului stoc de uraniu îmbogăţit, plafonarea stocului de rachete cu rază lungă de acţiune şi încetarea sprijinului pentru o serie de grupări armate din regiune.



Situaţia se menţine tensionată în zona Golfului, unde Statele Unite au desfăşurat o flotă de război.



Întrebat tot vineri în Biroul Oval dacă intenţionează să reediteze în Iran planul aplicat în Venezuela, unde Statele Unite l-au capturat într-o operaţiune de comando pe preşedintele Nicolas Maduro şi au preluat controlul asupra petrolului, Trump a refuzat să vorbească despre planurile sale militare.



„Nu vreau să vorbesc despre nimic ce are legătură cu planurile mele militare. Dar avem o flotă extrem de puternică în această regiune”, chiar mai mare decât cea din apropierea Venezuela, a indicat el.



De partea sa, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a susţinut vineri mai devreme că în acest stadiu nu este planificată nicio întâlnire pentru negocieri cu SUA, menţionând însă că „dacă negocierile sunt juste şi echitabile, Republica Islamică Iran este pregătită să participe”. Dar capacităţile de apărare şi rachetele Iranului „nu vor face niciodată obiectul negocierilor”, a adăugat el.