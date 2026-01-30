Turcia încearcă să „calmeze” tensiunile SUA-Iran. Erdogan vrea să fie mediator. „Cel mai mare beneficiar al discuțiilor ar fi Iranul”

Foto: Getty Images

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a oferit vineri, într-o convorbire telefonică cu omologul său iranian Masoud Pezeshkian, să joace un rol de mediator între Teheran şi Washington, în contextul ameninţării americane cu o intervenţie militară în Iran, scrie Agerpres. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, se află vineri la Instanbul, vizita având loc după ce Donald Trump a amenințat cu un atac militar asupra Iranului din cauza reprimării mortale a protestelor din această lună și a lipsei unui acord nuclear, adaugă France24.

O „frumoasă armadă” află în Orientul Mijlociu, iar Trump a avertizat că acesta este „pregătit, dispus și capabil” să atace Iranul „dacă este necesar”.

„Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, îi va spune lui Araghchi că țara sa este pregătită să contribuie la rezolvarea tensiunilor actuale prin dialog”, a declarat o sursă diplomatică turcă.

„Fidan va reitera opoziția Turciei față de intervențiile militare împotriva Iranului din cauza riscurilor regionale și globale pe care le-ar implica un astfel de pas”, a declarat sursa, solicitând anonimatul din cauza sensibilității discuțiilor.

„Riscuri de securitate”

Într-o declarație acordată miercuri postului de televiziune Al-Jazeera, Fidan a sugerat ca Washingtonul să abordeze problemele nerezolvate cu Iranul „pe rând”, începând cu dosarul nuclear, în loc să încerce să abordeze totul deodată.

„Remarcile sale au reflectat propria poziție a Teheranului cu privire la discuții. Dacă Trump îi invită pe iranieni să ajungă la un acord privind dosarul nuclear, vor spune da. Dar dacă pui toate problemele în același coș, acest lucru va fi imposibil. Pentru moment, programul de rachete balistice rămâne o linie roșie, deoarece se află în centrul arhitecturii de apărare a Iranului.

Compromisul nu este imposibil, dar acesta va veni doar după lungi runde de negocieri și dacă preocupările de securitate ale Teheranului, în special față de SUA și Israel, sunt abordate în mod substanțial. Totul depinde de ce va spune președintele Trump: dacă spune «Nu voi ataca Iranul», ar trebui să ne așteptăm la negocieri în câteva săptămâni”, a declarat Serhan Afacan, directorul IRAM, Centrul pentru Studii Iraniene cu sediul la Ankara.

Posibile discuții trilaterale

Pe lângă eforturile diplomatice ale Turciei de a evita o confruntare militară, președintele Recep Tayyip Erdogan a făcut presiuni și asupra Washingtonului pentru o întâlnire trilaterală la nivel înalt, conform presei turcești. Totuși, nu a existat nicio confirmare oficială.

„Accentul Turciei în relațiile dintre SUA și Iran nu este neapărat pe rezolvarea tuturor disputelor, ci pe prevenirea unei intervenții militare”, a declarat pentru AFP Arif Keskin, academician iranian cu sediul la Ankara, spunând că „un atac riscă să genereze probleme grave de securitate și o posibilă migrație în masă”.

„Poziția Turciei s-a aliniat cu abordarea cercurilor pro-negociere din Iran. În această etapă, este larg recunoscut faptul că actorul care ar beneficia cel mai mult de pe urma negocierilor și a unui potențial acord ar fi însăși conducerea iraniană. Chiar și inițierea discuțiilor este considerată un câștig semnificativ pentru Iran”, a spus el.

Pe lângă eforturile sale diplomatice, guvernul de la Ankara evaluează măsuri de securitate suplimentare de-a lungul frontierei sale cu Iranul în cazul în care un atac american destabilizează țara, a declarat un oficial turc de rang înalt pentru AFP.

„O mare parte din frontiera de 500 de kilometri este securizată de un zid, dar acesta s-a dovedit insuficient”, a declarat oficialul.

Ankara a evitat până acum termenul de „zonă tampon”, dar opțiunile analizate includ desfășurarea mai multor trupe și extinderea sistemelor de supraveghere tehnologică.

Turcia a început construcția zidului în 2021 din cauza îngrijorărilor legate de afluxul de migranți în urma preluării controlului talibanilor asupra Afganistanului.

„În ciuda tulburărilor din Iran și a amenințării unui atac american, nu au existat dovezi ale unor mișcări la scară largă către graniță”, a declarat Ministerul Apărării la începutul acestei luni.

Până în prezent, Turcia a construit 380 de kilometri de zid de beton și 553 de kilometri de tranșee, cu aproape 250 de turnuri de supraveghere, arată cifrele oficiale, dronele asigurând recunoaștere non-stop.