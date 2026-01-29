Antena 3 CNN Externe BBC: Cele șapte scenarii în cazul unui atac al Statelor Unite asupra Iranului

BBC: Cele șapte scenarii în cazul unui atac al Statelor Unite asupra Iranului

Andrei Paraschiv
5 minute de citit Publicat la 23:20 29 Ian 2026 Modificat la 23:20 29 Ian 2026
Ali Khamenei și Donald Trump
Ali Khamenei și Donald Trump. Colaj foto: Getty Images

Se pare că SUA sunt pregătite să atace Iranul în orice moment. Deși potențialele ținte sunt în mare măsură previzibile, rezultatul nu este. Tensiunile au crescut considerabil după protestele din Iran, iar Donald Trump a amenințat în nenumărate rânduri regimul de la Teheran cu atacuri „mult mai rele decât cel din 2025”, scrie BBC News.

Așadar, dacă nu se poate ajunge la o înțelegere de ultim moment cu Teheranul și președintele Donald Trump decide să ordone forțelor americane să atace, care sunt posibilele rezultate?

