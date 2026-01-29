Ce a pregătit armata din Iran în așteptarea atacului SUA: „Va fi un răspuns zdrobitor”. Încă un vas de război al SUA a ajuns în Golf

2 minute de citit Publicat la 18:24 29 Ian 2026 Modificat la 18:24 29 Ian 2026

Drone militare iraniene, expuse în timpul unor manevre ale IRGC la Teheran (stânga) și portavionul american Abraham Lincoln (dreapta). Foto: Getty Images

Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a anunţat joi că a dotat regimentele de luptă ale țării cu 1.000 de drone şi s-a declarat pregătit pentru un "răspuns zdrobitor" oricărei ameninţări externe, în condiţiile în care președintele SUA, Donald Trump, pare dispus să ia în calcul un nou atac ţintit asupra Republicii Islamice.

Declarația lui Hatami vine după ce șeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, a afirmat că forţele armate iraniene sunt "cu degetul pe trăgaci".

"În faţa „ameninţărilor cu care ne confruntăm, armata are prioritatea de a-şi consolida avantajele strategice în vederea unei riposte rapide şi zdrobitoare la orice invazie sau atac", a declarat generalul, citat de televiziunea de stat.

Iranul a ameninţat în special că va bloca strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere-cheie pentru transportul mondial de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Cotidianul Kayhan, apropiat de regimul de la Teheran, a publicat joi un editorial în care se afirmă că "închiderea strâmtorii este dreptul Republicii Islamice Iran" și că, "dacă inamicul scoate sabia, nu va fi întâmpinat cu un zâmbet diplomatic".

Aceste noi evoluții vin la o zi după ameninţările preşedintelui Donald Trump, care a avertizat Teheranul că "timpul este limitat" înaintea unui eventual atac american, care ar urma să fie "mai puternic" decât cel din iunie anul trecut împotriva instalaţiilor nucleare ale regimului teocratic.

Un distrugător cu rachete ghidate se alătură "armadei" desfășurate de SUA în zona Golfului Persic

Confirmând indirect că Washingtonul ia serios în calcul o nouă operațiune militară în Iran, mai multe nave de război americane au fost desfășurate în zona Golfului Persic, printre care portavionul USS Abraham Lincoln.

Informații la nivelul zilei de joi spun că un alt vas de război al SUA a ajuns în Orientul Mijlociu. Este vorba de distrugătorul cu rachete ghidate USS Delbert D Black. Conform site-ului MarineTraffic, vasul a fost urmărit navigând prin Canalul Suez spre Golf, miercuri.

Se estimează că cel puțin 10 vase de război americane sunt în prezent în Orientul Mijlociu, număr care include portavionul Abraham Lincoln.

Un oficial american a confirmat săptămâna aceasta pentru BBC Verify că portavionul se află în regiune.

La rândul său, Uniunea Europeană îşi intensifică şi presiunea asupra Iranului.

Cele 27 de state membre au decis joi să adauge pe lista organizaţiilor teroriste Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice - o organizație mai bine pregătită și înarmată decât forțele regulate iraniene, cu misiunea de a apăra integritatea regimului islamic.

Decizia, care se adaugă sancțiunilor dispuse deja la adresa Iranului de blocul comunitar, vine ca răspuns la cea mai violentă represiune din istoria recentă a ţării.