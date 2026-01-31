Ce forțe au desfășurat SUA lângă Iran, în așteptarea ordinului de atac al lui Trump. Avioane F-35 au aterizat la o bază din Europa

4 minute de citit Publicat la 00:40 31 Ian 2026 Modificat la 00:59 31 Ian 2026

Colaj foto: Aparat de luptă F/A 18E Super Hornet (stânga), președintele SUA, Donald Trump (dreapta), puntea portavionului USS Abraham Lincoln. Sursă: Getty Images

Armata americană și-a intensificat în ultima săptămână desfășurarea de nave de război și alte echipamente în Orientul Mijlociu, în timp ce președintele Donald Trump este așteptat să decidă în legătură cu o lovitură militară împotriva Iranului, pe fondul lipsei de progrese în discuțiile privind limitarea programului nuclear și a producției de rachete balistice a Republicii Islamice, arată date din surse deschise, citate de CNN.

Potrivit rețelei TV, americanii efectuează în aceste zile zboruri de supraveghere și aprovizionează bazele SUA din zona Golfului cu zeci de avioane de transport militar C-17 și C-5.

SUA lasă cu generozitate impresia că USS Abraham Lincoln va fi piesa centrală într-un eventual atac

Sosirea Grupului de atac al portavionului Abraham Lincoln, situat în prezent în nordul Mării Arabiei, reprezintă cea mai substanțială schimbare de poziționare militară.

În afara portavionului, grupul include trei distrugătoare cu rachete ghidate.

În ceea ce privește forța aeriană, aceasta este formată din escadrile de avioane de vânătoare F/A-18E Super Hornet (foto următoare), aparate F-35C Lightning II și aeronave de război electronic EA-18G Growler.

Marina SUA mai are în regiune distrugătoarele USS Delbert D. Black, USS McFaul și USS Mitscher, separat de navele din grupul de atac al portavionului Abraham Lincoln.

Alte trei nave militare - USS Santa Barbara, USS Canberra și USS Tulsa - cu baza în Bahrein ar putea fi chemate pentru misiuni de deminare, dacă Iranul alege să recurgă la astfel de armament.

În ultimele zile, SUA au desfășurat diverse echipamente defensive, inclusiv sisteme pentru ținte la mare altitudine (THAAD) și sisteme de rachete Patriot.

Acestea au fost semnalate la baza aeriană Al Udeid din Qatar, fiind vizibile într-o imagine din satelit capturată de compania Planet Labs pe 25 ianuarie.

Sistemele anti-rachetă sunt esențiale pentru combaterea eventualelor represalii balistice ale Iranului, care ar putea viza fie activele militare americane, fie aliații SUA din regiune.

Plan de atac asupra Iranului: ce forțe pe mare au SUA în regiune

Acumularea de tehnică militară s-a intensificat pe măsură ce Trump a amenințat în mod repetat cu acțiuni militare.

El a spus miercuri că, dacă Iranul nu acceptă un compromis, "următorul atac va fi mult mai rău" decât cel din iunie anul trecut, care a țintit instalațiile din programul nuclear al țării.

"La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătit, dornic și capabil să își îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar", a comentat președintele SUA în legătură cu portavionul american trimis în regiune (foto următoare).

Distrugătoarele cu rachete ghidate care navighează împreună cu Abraham Lincoln sau în alte părți ale regiunii dispun, și ele, de un potențial semnificativ de atac.

Fiecare poate transporta zeci de rachete Tomahawk cu o rază de acțiune de 1600 de kilometri, dotate cu focoase convenționale de aproape o jumătate de tonă.

CNN amintește că grupurile de atac ale portavioanelor Marinei SUA operează de obicei împreună cu un submarin care poate lansa, la rândul său, rachete Tomahawk.

Tot în mod uzual, Marina SUA nu dezvăluie aproape niciodată localizarea submarinelor sale.

Dacă USS Abraham Lincoln oferă o bază mobilă pentru operațiuni militare, SUA au, de asemenea, o serie de locații permanente în regiune.

Mai multe aeronave s-au îndreptat spre aceste locații în ultima perioadă.

Plan de atac asupra Iranului: ce forțe la sol au SUA în regiune

Un avion E-11A a sosit joi la baza aeriană Al Udeid din Qatar, potrivit CNN.

Această aeronavă reprezintă unul dintre ultimele mijloace critice, necesare Statelor Unite pentru a coordona operațiuni complexe.

Avionul funcționează ca releu de comunicații la mare altitudine, transmițând date pentru a sprijini forțele aeriene sau terestre.

În aceeași zi, un avion de marfă modificat, conceput pentru operațiuni de căutare și salvare în luptă, a sosit în posibilul teatru de operațiuni.

O escadrilă de avioane de vânătoare F-15E Strike Eagle, care pot transporta bombe ghidate și rachete aer-sol, a fost recent desfășurată în regiune, ca parte a unei rotații planificate a forțelor.

Zboruri de supraveghere cu drone și aeronave de recunoaștere americane au fost efectuate recent, acoperind Strâmtoarea Hormuz și Golful Persic.

De la începutul săptămânii, aceste misiuni s-au succedat într-un ritm aproape constant, decolând de la baze americane din Qatar, Bahrein și chiar din afara Orientului Mijlociu.

Versiuni ale avionului de recunoaștere RC-135 au sosit și ele în regiune. E vorba de aparate capabile să detecteze resturi radioactive și să interpreteze diverse semnale electromagnetice.

Avioane F-35 au fost filmate aterizând la o bază din Portugalia

Joi, cel puțin opt aeronave de realimentare în aer au traversat Atlanticul, aterizând la baza aeriană Morón din sudul Spaniei.

Un centru de operațiuni F-35 a fost menționat în mod specific în mesajele transmise, joi seară, către două dintre avioanele-cisternă, monitorizate de portalul de urmărire a zborurilor tbg.airframes.io.

Este o dovadă indirectă a traversării Atlanticului, în vederea unei eventuale implicări în operațiunea din Iran, a avioanelor americane de atac de generația a cincea, notează CNN.

Aeronavele de realimentare menționate în mesaje au zburat de la Baza Aeriană Homestead din Florida.

La mai puțin de două ore după trimiterea mesajelor, șase avioane F-35 au aterizat la Baza Aeriană Lajes din Portugalia, potrivit lui Andre Inacio, un internaut preocupat de aviația militară, care a filmat sosirea acestor aparate.

U.S. F-35A jets were seen landing at Lajes Field in the Azores while en route to the Middle East.



Video: andre_spotter_lajes on Instagram pic.twitter.com/3kxSYMCZM1 — Clash Report (@clashreport) January 30, 2026

CNN precizează că a confirmat în mod independent, prin geo-localizare, imaginile furnizate de Inacio.

În bombardamentele din iunie 2025, SUA au folosit avioane stealth și un submarin cu rachete ghidate

În plus față de toate aceste manevre, aviația militară a SUA a efectuat un exercițiu de mai multe zile în Orientul Mijlociu, după cum a confirmat marți Comandamentul Militar Central al SUA.

CNN mai amintește că, în iunie 2025, șapte bombardiere stealth B-2 Spirit au efectuat o misiune de 37 de ore de la Baza Forțelor Aeriene Whiteman din statul american Missouri către Iran, lansând peste o duzină de bombe de mare putere asupra a trei dintre instalațiile nucleare-cheie ale Iranului.

În plus, în atacul din iunie asupra siturilor nucleare iraniene a fost implicat un submarin cu rachete ghidate.

Marina SUA are patru submarine cu rachete ghidate din clasa Ohio.

Aceste submersibile, ale căror locații sunt ținute secrete, pot transporta până la 154 de rachete Tomahawk.