Un oficial de rang înalt din Iran anunță progrese în relansarea negocierilor cu SUA: "Contrar poveștilor războinice din spațiul public"

1 minut de citit Publicat la 22:50 31 Ian 2026 Modificat la 22:54 31 Ian 2026

Forțe de securitate în Teheran, ianuarie 2026. Un oficial apropiat de ayatollahul Khamenei anunță progrese în crearea unui cadru de negocieri cu SUA. Foto: Getty Images

Un oficial de rang înalt din aparatul de securitate de la Teheran a declarat sâmbătă că există progrese în eforturile de relansare a negocierilor între Republica Islamică și SUA, semnalează Axios și Times of Israel.

"Contrar narațiunii mediatice de război fabricate artificial, constituirea unui cadru de negocieri progresează", a scris pe X Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

El nu a dat detalii în legătură cu progresul anunțat.

Conform Axios, Larijani s-a întâlnit sâmbătă, la Teheran, cu prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, care încearcă să medieze între SUA și Iran.

De asemenea, potrivit publicației citate, președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a vorbit sâmbătă la telefon cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, despre criza în relația cu Statele Unite.

Președinția egipteană a menționat într-un comunicat că al-Sisi a subliniat necesitatea readucerii Iranului și a Statelor Unite la masa negocierilor.

Ali Larijani este un apropiat al liderului suprem iranian Ali Khamenei.

El a vizitat Moscova la începutul acestei săptămâni și s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

Trump a spus sâmbătă că "Iranul negociază"

Rusia reprezintă unul dintre canalele de comunicare folosite atât de Iran, cât și de Statele Unite pentru a schimba mesaje în ultimele zile.

Postarea oficialului de la Teheran vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a ordonat o consolidare masivă a forțelor armate americane în Golful Persic, înainte de un posibil atac împotriva Iranului.

Oficialii Casei Albe spun că Trump nu a luat o decizie finală și că ar fi, încă, dispus să exploreze o soluție diplomatică.

El a declarat sâmbătă pentru Fox News că Iranul negociază.

"Ultima dată când au negociat, nu a funcționat: a trebuit să le eliminăm siturile nucleare, după cum știți. Apoi am abordat problema într-un mod diferit. Vom vedea ce se întâmplă", a spus președintele american.

Vineri, ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a declarat că țara sa este gata să reia discuțiile cu SUA asupra "dosarului nuclear", dar a subliniat că administrația Trump trebuie să înceteze să mai amenințe cu un nou atac împotriva Iranului.

Araghchi a menționat că Turcia și alte țări lucrează la un "cadru" pentru potențiale discuții între regimul de la Teheran și administrația Trump.

"Sper că vom putea ajunge în curând la un cadru clar care să poată garanta negocieri demne", a conchis ministrul iranian.