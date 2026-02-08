Specialist: Taxele statului din preţul final al energiei, benzinei şi motorinei afectează economia. Lovesc în cei care muncesc

Taxele statului din preţul final al energiei, benzinei şi motorinei afectează economia. Foto: Getty Images

Nivelul taxării aplicate energiei şi carburanţilor reduce competitivitatea industriei româneşti şi generează presiuni suplimentare asupra preţurilor bunurilor de consum, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, într-o analiză privind impactul costurilor energetice asupra economiei, preluată de Agerpres.

"Europa nu este săracă în oameni, tehnologie sau capital. Este însă, din ce în ce mai săracă în energie ieftină. Iar asta nu este o fatalitate geologică, ci rezultatul unor decizii politice. Prin taxarea masivă a carburantului, electricităţii şi gazului, România, ca multe ţări din UE, a ales să-şi transforme propria infrastructură energetică într-o vacă de muls bugetară şi ideologică. Rezultatul este o economie care respiră tot mai greu. În timp ce Statele Unite, Orientul Mijlociu şi o bună parte din Asia alimentează industriile cu energie ieftină şi stabilă, Europa şi-a pus singură un handicap structural.

Accizele, TVA-ul şi schemele de "decarbonizare" împing preţul energiei la niveluri care fac producţia industrială necompetitivă. O fabrică de oţel sau de îngrăşăminte nu poate fi "verde" dacă nu mai există. Când energia ajunge să fie mai scumpă decât forţa de muncă, producţia pleacă", susţine Dumitru Chisăliţă, într-un comunicat.

Taxele pe energie sufocă economia

Potrivit acestuia, energia reprezintă între 20% şi 50% din costurile unor industrii de bază, iar taxarea ridicată se reflectă atât în investiţii, cât şi în preţurile finale.

"Când o taxăm agresiv, nu "corectăm piaţa", ci alungăm capitalul. Europa a început deja să vadă efecte: relocări masive în SUA, unde gazul este de câteva ori mai ieftin, investiţii industriale blocate, lanţuri de aprovizionare mutate. Dar costul nu este doar industrial. Taxele pe motorină şi benzină se regăsesc în fiecare pâine, fiecare apartament construit, fiecare produs transportat. Este o taxă regresivă: loveşte mai tare în cei care muncesc fizic, care fac naveta, care încălzesc locuinţe modeste. Sub pretextul "tranziţiei verzi", Europa a creat o formă de austeritate energetică care sărăceşte populaţia şi subţiază clasa de mijloc", precizează sursa citată.

Preşedintele AEI susţine că România trăieşte cu iluzia că taxează şoferii, dar în realitate taxează pâinea.

"Acciza pe motorină este cea mai puţin înţeleasă şi cea mai distructivă taxă din economia europeană. Pentru că ea nu loveşte un produs final, ci însăşi mişcarea bunurilor. Iar într-o economie modernă, totul se mişcă: grâul, laptele, ambalajele, muncitorii, piesele, produsele finite. Fiecare kilometru parcurs de un camion poartă cu el o taxă ascunsă care se infiltrează în fiecare preţ de pe raft", a explicat Chisăliţă.

Costurile motorinei influenţează preţurile la raft

Pe de altă parte, el susţine că motorina nu alimentează camioane, ci inflaţia.

"În România ca şi în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană, taxele pe motorină sunt de 4-6 ori mai mari decât în Statele Unite. Aceasta nu este o diferenţă marginală. Este o schimbare de regim economic. Un camion care parcurge 1.000 km în Europa plăteşte statul aproximativ 200 de euro doar în taxe pe carburant. Acelaşi camion în America plăteşte sub 40 de euro. Diferenţa nu dispare. Este transferat direct în preţul fiecărei cutii de lapte, fiecărei pâini şi şurub.

De ce mâncarea devine scumpă chiar când grâul nu este. Să urmăresc pâinea. Grâul este transportat la moară. Făina merge la fabrică. Pâinea merge la depozit. De acolo la supermarket. Fiecare etapă înseamnă camion. Fiecare camion înseamnă motorină. Fiecare litru de motorină înseamnă acciză. Aceasta este o formă de inflaţie structurală: nu vine din lăcomie, nu vine din lipsă de ofertă, ci dintr-un sistem fiscal care scumpeşte artificial fiecare mişcare", a adăugat specialistul.

Kilowattul şi litrul de carburant, instrumente fiscale

Potrivit acestuia, inflaţia din România nu este monetară, ci logistică, în condiţiile în care transportul este taxat ca un lux.

"Într-o economie modernă, productivitatea vine din: specializare, pieţe mari, circulaţie rapidă a bunurilor. România face exact opusul: penalizează distanţa şi energia. Penalizează distribuţia. Penalizează producţia departe de marile oraşe. Rezultatul este o inflaţie care nu poate fi "vindecată" prin dobânzi, pentru că nu este o problemă de cerere, ci una de costuri structurale.

Problema nu este grija pentru mediu. Problema este că România ca şi majoritatea ţărilor din UE a ales cea mai proastă metodă scumpind carburanţii şi energia de bază prin taxe şi impozite fără să folosească aceste fonduri pentru a investi masiv în producţie ieftină şi curată. A transformat kilowattul şi litrul de carburant în instrumente fiscale, nu în bunuri strategice", a menţionat preşedintele AEI.

El susţine că nicio mare putere economică din istorie nu s-a construit pe energie scumpă.

"De la Revoluţia Industrială până la boom-ul american postbelic, prosperitatea a mers mână în mână cu energie abundentă şi accesibilă. România ca şi multe ţări europene face acum experimentul invers, să rămână bogată penalizând consumul de energie. Este o contradicţie care nu poate dura. Dacă această traiectorie continuă, România nu va relansa nici o economie, indiferent de planurile de relansare făcute. Va aluneca lent într-o stagnare prelungită cu mai puţină industrie, mai mult import, mai multe tensiuni sociale, mai puţină relevanţă globală. Nu un colaps spectaculos, ci o erodare continuă", a notat Chisăliţă.

Astfel, România nu trebuie să aleagă între planetă şi prosperitate, dar trebuie să înţeleagă un lucru simplu: o economie nu poate fi verde dacă este mai întâi falimentară, menţionează el.

"Energia nu este un viciu de taxat. Este fundaţia pe care se clădeşte totul. SUA subvenţionează mişcarea şi energia. China subvenţionează mişcarea şi energia. România şi majoritatea ţărilor din UE le taxează. Apoi se miră de ce exportă mai puţin, produce mai scump şi trăieşte cu inflaţie. Nu există economie prosperă cu energie scumpă şi transport scump", a subliniat specialistul.