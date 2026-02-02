Scumpiri fără oprire la carburanți: Motorina a trecut de 8 lei pe litru. Prețul a crescut și la benzină

Șoferii resimt scumpiri consecutive la carburanți. Foto: Getty Images

Șoferii resimt scumpiri consecutive la carburanți. De la o săptămâna la alta, preţurile au crescut considerabil la pompe. Litrul de motorină a trecut de 8 lei. Astfel că un plin trece acum de 400 de lei. S-a scumpit de asemenea şi benzina.

În ultima lună, litrul de motorină s-a scumpit cu 34 de bani, iar acum mtoorina se vinde la benzinăriile din Capitală cu 8 lei și 10 bani, chiar și cu 8 lei și 12 bani. Și benzina a înregistrat scumpiri de 25 de bani per litru.

Toate aceste scumpiri fac diferența atunci când șoferii fac plinul de carburant. De exemplu, cel de motorină costă acum cu 17 lei mai mult decât acum o lună, iar cel de benzină s-a scumpit, de asemenea, cu 13 lei.

Specialiștii de la Asociația Energia Inteligentă avertizează că toate aceste scumpiri ar putea continua în lunile următoare pentru că sunt puse pe seama tensonilor geoplitice. Barilul de petrol s-a scumpit cu 10 dolari în ultima lună și a ajuns acum la 70 de dolari.

Asociația Energia Inteligentă oferă și trei scenarii pentru scumpirea carburanților.

"Pe fondul tensiunilor geopolitice din Europa de Est, dar şi din lume, România ar putea vedea noi scumpiri la carburanţi în lunile următoare. Analizele pieţei arată că motorina rămâne mult mai expusă decât benzina, din cauza dependenţei ridicate de importuri şi a rolului său strategic în transport, agricultură şi industrie.

Potrivit estimărilor, preţurile pot creşte cu 0,5 până la 4,5 lei pe litru, în funcţie de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor. Într-o situaţie cu tensiuni regionale, sancţiuni suplimentare sau dificultăţi minore de transport, benzina ar putea înregistra scumpiri între 0,50 şi 1,25 lei pe litru, iar motorina între 0,60 şi 1,50 lei pe litru. Chiar dacă acest scenariu nu ar fi unul sever, impactul ar fi imediat, mai ales la motorină, unde cererea rămâne constantă chiar şi în context economic dificil", afirmă Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei

Specialistul susţine că dacă apar blocaje logistice, limitări la export sau perturbări în zona Mării Negre, efectele ar fi mult mai pronunţate. Astfel, benzina s-ar putea scumpi cu 1,25 - 2,25 lei/litru, iar motorina cu 1,75 - 3 lei/litru.

"Industria transporturilor ar resimţi rapid presiunea, iar costurile suplimentare s-ar propaga către consumatorii finali. Într-un scenariu extrem - izbucnirea unui conflict extins, embargouri largi sau o criză energetică simultană în regiune - preţurile la pompă pot cunoaşte creşteri dramatice.

Benzina ar avansa cu 2 - 3,25 lei/litru, în timp ce motorina ar putea adăuga 3 - 4,5 lei/litru la preţul actual. În acest caz, motorina ar depăşi clar pragul de 10 lei/l, iar în situaţii extreme poate ajunge chiar la 12 lei/litru, dacă nu există intervenţii guvernamentale", menţionează preşedintele AEI.