Cinci scumpiri în ianuarie. Un plin de carburant, 15% din salariul minim net

Benzina şi motorina s-au scumpit de 5 ori în 21 de zile. Sursa foto: Getty Images

Românii plătesc cele mai mari preţuri pentru carburanţi comparativ cu statele din regiune. Atât benzina, cât şi motorina sunt considerabil mai scumpe comparativ cu preţurile din Bulgaria, Polonia, Ungaria sau Austria. Iar statistica se vede în buzunarele românilor. De la începutul anului carburanţii s-au scumpit de 5 ori, iar un plin a ajuns 15% dintr-un salariu minim.

Preţul carburanţilor a crescut cu peste 5 la sută comparativ cu luna trecută după ce în ianuarie au fost aplicate 5 scumpiri. Litrul de motorină e foarte aproape de 8 lei.

Preţul variază în funcţie de distribuitor şi de locul unde alimentăm. Cele mai mici preţuri le găsim în Mureş, iar locuitorii din Cluj, Tulcea sau din Capitală plătesc cel mai mult pentru carburanţi.

Un plin de combustibil costă aproape 400 de lei

Dacă luăm în considerare preţurile medii, plinul de benzină costă 385 lei, iar de motorină 395 lei. Adică 15% din salariul minim net.

Sunt mulţi şoferi pentru care un singur plin lunar este totuşi insuficient, iar sumele alocate alimentărilor cu carburant au o pondere tot mai mare în bugetul familiei. Cele mai mari îngrijorări sunt legate de scumpirile în lanţ generate de creşterea preţului carburanţilor şi facturilor.

Preţul carburanţilor a crescut încă din prima zi a anului, odată cu majorarea accizei. Scumpirea a fost de 34 bani pentru litrul de benzină si 31 de bani pentru litrul de motorină.