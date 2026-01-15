Benzina şi motorina s-au scumpit de 4 ori de la începutul anului 2026. Care sunt cauzele, în afara majorării accizelor

Benzina şi motorina s-au scumpit de 4 ori de la începutul anului 2026. foto: pexels.com

Carburanţii s-au scumpit de 4 ori în 15 zile, iar analiştii susţin că acest lucru se va reflecta în preţul alimentelor. Un litru de benzină standard 95 costa joi 7,7 lei/litru, iar motorina ajunge la aproape 8 lei/litru. Scumpirile la pompă vin pe fondul majorării accizelor, de la 1 ianuarie, dar şi în contextul creşterii preţului la ţiţei, cu 10%.

Prima scumpire a carburanţilor din acest an a fost chiar de la 1 ianuarie, când un litru de benzină s-a vândut cu 34 de bani mai mult, iar motorina - cu 31 de bani. Au urmat 3 scumpiri succesive: pe 10 ianuarie, pe 13 ianuarie şi pe 15 ianuarie. Preţurile la pompă sunt mai mari cu 4 bani faţă de ziua precedentă.

Românii plătesc pentru benzină şi motorină mai mult decât spaniolii sau suedezii

Scumpirea benzinei şi a motorinei în România, de la 1 ianuarie 2026, după ce Guvernul a majorat accizele, a dus ţara noastră pe locul 11 în Uniunea Europeană în topul celor mai scumpi carburanţi.

Cu un preţ de aproape 1,49 euro pe litru - la benzină - şi de 1,53 euro pe litru - la motorină - românii plătesc mai mult, la pompă, decât şoferii din ţări cu economii mai puternice, cum ar fi Spania, Suedia, Polonia sau Cehia, a relevat o analiză realizată de Oil Bulletin, serviciul de monitorizare al prețurilor la carburanți al Comisiei Europene.

Românii plătesc pentru un litru de benzină şi motorină mai mult decât şoferii din Spania (1,43 euro, 1l de benzină, şi 1,38 euro, 1l de motorină), Suedia (1,37 euro, 1l de benzină, şi 1,47 euro, 1l de motorină), Polonia (1,34 euro, 1l de benzină, şi 1,41 euro, 1l de motorină) sau Austria (1,47 euro, 1l de benzină, şi 1,49 euro, 1l de motorină). Calculul a fost făcut pentru preţurile la pompă valabile la data de 5 ianuarie 2026.