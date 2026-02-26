BERD reduce la 1,2% prognoza de creştere a economiei României pentru 2026

România este la un pas de recesiune tehnică. Foto: Getty Images

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 1,2% prognoza de creştere a economiei româneşti pentru 2026, faţă de 1,6% cât a estimat în septembrie, potrivit raportului "Regional Economic Prospects", publicat joi de instituţia financiară internaţională.



Creşterea din 2026 şi avansul de 2,2% din 2027 sunt susţinute de un proiectat vârf al absorbţiei fondurilor europene din RRF (Facilitatea de redresare şi rezilienţă) şi îmbunătăţirea balanţei comerciale. Cererea externă slabă este o sursă importantă de risc de evoluţie negativă, a previzionat BERD, scrie Agerpres.



De asemenea, estimarea preliminară pentru 2025 a instituţiei financiare indică un avans de 0,9% al PIB-ul României în 2025, un nivel similar cu cel prognozat în septembrie.



"Creşterea economică a rămas redusă în 2025, estimată la 0,9%. O intensificare a investiţiilor finanţate din fonduri europene şi redresarea exporturilor de mărfuri au compensat parţial slăbiciunea consumului privat, pe fondul unei scăderi de 5% a salariilor reale în al doilea semestru al anului. Încrederea companiilor rămâne sumbră, pe fondul turbulenţelor politice din primul semestru al anului şi a măsurilor de consolidare fiscală implementate în a doua parte a lui 2025", se arată în raport.



Se estimează că deficitul fiscal s-a atenuat, de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% din PIB în 2025, şi ar urma să se reducă la 6,2% din PIB în 2026.

Creşterea TVA şi a preţurilor la energie au dus la finalul anului la majorarea ratei anuale a inflaţiei la nivelul de vârf de 9,7%, cel mai ridicat nivel din UE.



Banca Naţională a României (BNR) a menţinut rata dobânzii restrictivă, pentru a combate presiunile inflaţioniste persistente, apreciază BERD.