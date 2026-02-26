Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul. Când își va prelua oficial funcția la București

Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al SUA în România, după ce a fost audiat în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA. Foto: Ambasada SUA via Facebook

Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, a depus jurământul, a anunțat Ambasada SUA la București, într-o postare pe Facebook. Diplomatul își va prelua oficial noua funcție după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan. Despre Darryl Nirenberg, președintele Donald Trump a spus, atunci când l-a nominalizat pentru această funcție, că „a fost, și va continua să fie, un luptător neobosit pentru programul meu 'America First' (America pe primul loc n.red)”.

„Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la București așteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic și durabil dintre Statele Unite și România.

El își va prelua oficial funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui României”, a scris Ambasada SUA pe Facebook.

Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al SUA în România, după ce a fost audiat în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA. Atunci, el a afirmat că relația SUA-România nu a fost niciodată mai importantă și a vorbit despre legăturile sale cu Europa de Est.

„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina. Oferă mari oportunităţi pentru companiile americane şi are potenţialul de a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte resursele energetice. Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, a spus Nirenberg în fața senatorilor americani.

Americanul a dezvăluit că familia sa are legături puternice în Europa de Est, întrucât bunicii săi au emigrat în SUA din Europa de Est. Mai mult, Nirenberg a afirmat în perioada în care a lucrat în comisia în faţa căreia a fost audiat acum, a fost martor la desfăşurarea istoriei, când a căzut Zidul Berlinului şi poporul român şi-a câştigat libertatea faţă de comunism.

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în această funcție de președintele Donald Trump, care a spus despre el că „a fost, și va continua să fie, un luptător neobosit pentru programul meu 'America pe primul loc'. El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar și să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate.”

Anterior depunerii jurământului, Nirenberg a avut o întâlnire cu ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, în care cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun.

Cine este Darryl Nirenberg

Nirenberg este avocat de carieră, dar are o experiență extinsă și în politica americană. După o carieră de paisprezece ani în Senatul SUA, în care și-a câștigat reputația de a colabora cu celălalt partid pentru a găsi un teren comun și a obține rezultate, Darryl a intrat în sectorul privat, practicând avocatura la două mari firme din Washington.

Americanul a locuit peste 25 de ani în Alexandria. A crescut într-un orășel din nordul statului New York, unde a mers la o școală de stat și a jucat baseball și fotbal.

„Darryl și-a plătit singur studiile universitare și facultatea de drept, câștigând bani distribuind ziare, livrând alimente pentru un magazin de cartier, zugrăvind case, muncind la un magazin alimentar, servind la mese într-o stațiune din Catskills sau la Key Bridge Marriott din Rosslyn și din propria afacere cu bomboane premium vândute dintr-un stand de pe marginea drumului”, se precizează pe site-ul său.