Antena 3 CNN Politică Andrei Muraru, întâlnire oficială cu Ambasadorul SUA desemnat în România: „Relaţia bilaterală este solidă şi orientată spre rezultate”

Andrei Muraru, întâlnire oficială cu Ambasadorul SUA desemnat în România: „Relaţia bilaterală este solidă şi orientată spre rezultate”

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 13:08 13 Feb 2026 Modificat la 13:08 13 Feb 2026
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru și Ambasadorul desemnat al SUA la București, Darryl Nirenberg
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru și Ambasadorul desemnat al SUA la București, Darryl Nirenberg. Foto: Ambasada României în SUA / Facebook

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a avut o întâlnire oficială cu Ambasadorul desemnat al SUA la București, Darryl Nirenberg. „Relaţia bilaterală dintre România şi SUA este solidă şi orientată spre rezultate concrete”, a transmis Muraru, într-un mesaj postat pe Facebook de Ambasada României, scrie Agerpres.

Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun. Întrevederea a permis „armonizarea agendelor în cadrul parteneriatului strategic” şi „a reconfirmat angajamentul comun pentru un dialog bilateral susţinut”.

Andrei Muraru, întâlnire oficială cu Ambasadorul SUA desemnat în România: „Relaţia bilaterală este solidă şi orientată spre rezultate” 1045937
› Vezi galeria foto ‹

„Am avut o discuţie foarte bună şi directă cu ambasadorul Nirenberg despre ce avem de făcut împreună în următorii ani. În noua configuraţie geopolitică, relaţia România - SUA este solidă şi orientată spre rezultate concrete. Sunt convins că mandatul său va aduce un plus de dinamism în proiectele importante pentru ambele ţări în următorii trei ani”, a subliniat ambasadorul Andrei Muraru.

El i-a transmis ambasadorului desemnat urările sale de succes pentru viitorul mandat în România, exprimându-şi încrederea în continuarea colaborării strânse bilaterale.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Andrei Muraru ambasadorul SUA Ambasada României la Washington

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close