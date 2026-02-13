Andrei Muraru, întâlnire oficială cu Ambasadorul SUA desemnat în România: „Relaţia bilaterală este solidă şi orientată spre rezultate”

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru și Ambasadorul desemnat al SUA la București, Darryl Nirenberg. Foto: Ambasada României în SUA / Facebook

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a avut o întâlnire oficială cu Ambasadorul desemnat al SUA la București, Darryl Nirenberg. „Relaţia bilaterală dintre România şi SUA este solidă şi orientată spre rezultate concrete”, a transmis Muraru, într-un mesaj postat pe Facebook de Ambasada României, scrie Agerpres.

Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun. Întrevederea a permis „armonizarea agendelor în cadrul parteneriatului strategic” şi „a reconfirmat angajamentul comun pentru un dialog bilateral susţinut”.

› Vezi galeria foto ‹

„Am avut o discuţie foarte bună şi directă cu ambasadorul Nirenberg despre ce avem de făcut împreună în următorii ani. În noua configuraţie geopolitică, relaţia România - SUA este solidă şi orientată spre rezultate concrete. Sunt convins că mandatul său va aduce un plus de dinamism în proiectele importante pentru ambele ţări în următorii trei ani”, a subliniat ambasadorul Andrei Muraru.



El i-a transmis ambasadorului desemnat urările sale de succes pentru viitorul mandat în România, exprimându-şi încrederea în continuarea colaborării strânse bilaterale.