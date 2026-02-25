Florin Barbu: Toate produsele marcă proprie trebuie să aibă același adaos comercial

Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). Sursa foto: Agerpres

Marca proprie reprezintă 53% din volumul vânzărilor în magazinele de retail din România, însă doar 43% este a producătorilor români, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, potrivit Agerpres. Tot azi, oficialul a transmis că va modificată legislaţia astfel încât toată carnea de porc congelată care ajunge în România din Uniunea Europeană să nu mai poate fi comercializată drept proaspătă.

În acest context, oficialul MADR a propus, marți, la Consiliul Agricultură și Pescuit - AgriFish de la Bruxelles limitarea ponderii mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul comercializat și stabilirea unui adaos comercial identic pentru aceeași gamă de produse, indiferent dacă sunt marcă proprie sau brand național.

"Pe teritoriul României marca proprie reprezintă undeva la 53% din volumul de vânzări în magazinele de retail, din care 43% este marcă proprie a producătorilor români. Soluția pe care am prezentat-o la nivelul Comisiei Europene de modificare a Directivei 633, solicitată și în 2025 de către Franța, a fost ca tot ceea ce înseamnă categorie de produs să aibă același adaos comercial.

În România, litrul de lapte este undeva la 4 lei, realizat de un producător român, iar brandul aceluiași producător este de 9 lei. Cine poate să explice această diferență între prețul dintre marcă proprie și a brandului românesc?", a transmis Florin Barbu.

Acesta consideră că trebuie să existe același adaos comercial pe aceeași categorie de produs.

"Că este marcă proprie, că este brand național, toate produsele să aibă același adaos comercial. Acela este prețul corect atât la producător, cât și la retail, cât și la consumatorul final. Doresc ca în magazinul de retail să fie brandul românesc și nu brand marcă proprie", a mai punctat ministrul Agriculturii.

Conform oficialului, practicile comerciale neloiale trebuie eliminate.

"Trebuie să nu mai existe practici comerciale neloiale prin care magazinele de retail să facă refacturare, remiză și risturnă către producătorii români. A ajuns undeva la 25% refacturarea din relația comercială pe care o au procesatorii cu magazinele de retail din România. De asemenea, discount-ul trebuie să fie eliminat la produsele agroalimentare. De ce? Pentru că prin discount procesatorii vând sub costul de producție", a menționat ministrul Florin Barbu.

Limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, precum și stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeași gamă de produse, sunt două dintre măsurile propuse de către ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, în Consiliului Agricultură și Pescuit - AgriFish, desfășurat la Bruxelles.

Oficialul MADR a evidențiat necesitatea instituirii unor instrumente suplimentare pentru o distribuție echitabilă a valorii adăugate pe lanțul agroalimentar, cu respectarea regulilor pieței unice și a principiului proporționalității. Totodată, în viziunea demnitarului român, accesul echitabil la piață al producătorii locali este prioritar pentru securitatea alimentară și diversitatea economică a Uniunii Europene.

O întâlnire de lucru a ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, cu crescătorii de porci, a avut loc miercuri la sediul ministerului, în prezența reprezentanților Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și ai Consiliului Concurenței.