Belgia va instala "un sistem de apărare antiaeriană în portul Antwerp în 2027

Un sistem antiaerian Nasams, deja comandat, va fi instalat în portul Antwerp. Sursa foto: Getty Images

Belgia va instala un sistem de apărare antiaeriană în portul Antwerp, a relatat joi ziarul belgian Gazet van Antwerpen, citându-l pe prim-ministrul Bart De Wever, relatează Reuters, conform Agerpres.

Belgia s-a confruntat anul trecut cu numeroase raportări de drone care au forţat închiderea temporară a aeroporturilor şi a unei baze aeriene. Drone au fost depistate şi deasupra portului Antwerp, inclusiv deasupra centralelor nucleare, a uzinei chimice a BASF şi a terminalului Europa.

"Un sistem de apărare antiaeriană vine în portul Antwerp. Este de tipul Nasams şi a fost deja comandat", a declarat De Wever la o întâlnire comunitară în portul Antwerp-Bruges, potrivit ziarului.

Publicaţia a adăugat că Ministerul Apărării a specificat că prima baterie a sistemului de apărare antiaeriană urmează să sosească în 2027.

Sistemul este menit să protejeze împotriva avioanelor de luptă, dronelor sau altor ameninţări cu rază scurtă de acţiune.

Portul Antwerp-Bruges şi guvernul belgian nu au răspuns unor solicitări de a comenta aceste informaţii, a mai notat Reuters.