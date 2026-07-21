Rușii au tras focuri de război cu o fregată în Canalul Mânecii în timp ce Andy Burnham era învestit premier la Londra

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Rușii au trimis o fregată în Canalul Mânecii, luni, în timpul învestirii noului premier al guvernului britanic, Andy Burnham. Fregata a tras focuri în apele din apropiere de coasta britanică și a făcut „exerciții” de război în timp ce la Londra avea loc intrarea în funcție a noului guvern. Kremlinul a negat că focurile și „exercițiul” ar fi avut legătură cu evenimentele politice de la Londra.

„Exerciţiul” s-a desfăşurat la aproximativ 40 de mile marine sud de oraşul britanic Plymouth, fregata rusească a informat nava de patrulare britanică HMS Tyne, care era prezentă în zonă, asupra intenţiei sale de a face trageri şi i-a cerut acesteia să se repoziţioneze la o distanţă de siguranţă, a precizat ministerului britanic al apărării.

Acest exerciţiu, descris de publicaţia The Guardian drept unul „rar”, a durat aproximativ 30 de minute şi a avut loc în ziua învestirii în funcţie a noului prim-ministru britanic, Andy, Burnham.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat, marţi, la conferinţa sa zilnică de presă, că ar exista vreo legătură între schimbarea de la conducerea guvernului de la Londra şi manevrele fregatei rusești.

„Toate exerciţiile şi toate activităţile navelor noastre se desfăşoară în strictă consonanţă cu dreptul internaţional şi cu dreptul maritim. Prin urmare, nu este cazul să facem speculaţii”, a declarat reprezentantul statului agresor.

Luna trecută, comandouri britanice au abordat şi au interceptat în Canalul Mânecii un petrolier din aşa-numita „flotă-fantomă” a Rusiei şi aflat pe lista de sancţiuni impuse regimului de la Kremlin de UE şi Regatul Unit.

În ziua următoare, forţele navale britanice au anunţat că două dintre navele sale au urmărit fregata rusă Amiral Grigorovici în Canalul Mânecii, fregată care, ulterior, într-un incident separat, a tras focuri de avertisment tot în Canalul Mânecii pentru a atenţiona un iaht civil britanic care se apropiase prea mult de ea.

Aceeaşi fregată a escortat, anterior, în apropierea Regatului Unit petroliere din flota fantomă a Rusiei, măsură la care Kremlinul a afirmat că a recurs pentru a preveni noi acte de „piraterie” din partea statelor occidentale care au interceptat şi sechestrat astfel de petroliere.