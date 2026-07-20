Marea Britanie are, de azi, un nou premier: Andy Burnham. El va fi desemnat oficial de Regele Charles să numească un nou guvern

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Luni, la prânz, Regatul Unit (UK) va avea un nou premier: al cincilea, în ultimii 4 ani, precizează BBC.

În vara lui 2022, de la demisia lui Boris Johnson, în reședința din Downing 10 Street au trecut, de atunci, Liz Truss, Rishi Sunak și Keir Starmer.

La o lună după preluarea mandatului de parlamentar, Andy Burnham va deveni azi, oficial, premierul UK, punctul final, după 10 săptămâni de haos în Partidul Laburist, care a înregistrat rezultate „catastrofale” în alegerile locale din Anglia și parlamentare în Scoția și Țara Galilor, organizate în mai, în urma cărora Keir Starmer și-a dat demisia.

Burnham se va deplasa, împreună cu Starmer, la Palatul Buckhingam luni - Starmer pentru a-și prezenta formal demisia, iar Burnham pentru a fi desemnat să numească un nou guvern.

Într-un interviu acordat The Times, Burnham a promis că „va face lucrurile într-un mod diferite”, după „un deceniu în care acestea nu au funcționat”.

În ultimii 10 ani, la șefia guvernului britanic s-au perindat șase premieri, iar Andy Burnham urmează să fie al șaptelea.

Andy Burnham moștenește un peisaj politic complicat – Partidul Laburist pe care-l va conduce este o formațiune plină de parlamentari tineri și neexperimentați, mulți dintre care au crescut în era politicii Brexit.

Mulți parlamentari laburiști de astăzi erau adolescenți în vremea în care Regatul vota pentru ieșirea din Uniunea Europeană, în urmă cu zece ani.

Când vine vorba despre cum ar trebui să acționeze ca politicieni pentru a înlătura un lider de partid nepopular, mulți dintre ei pur și simplu nu știu ce să facă.

Andy Burnham este văzut, în general, drept un comunicator mai bun decât Keir Starmer și mai capabil să se conecteze cu alegătorii, în special în nordul Angliei. De asemenea, a demonstrat că poate învinge Partidul Reformei al lui Farage în alegerile parțiale de săptămâna trecută din Makerfield.