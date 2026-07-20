Marea Britanie are, de azi, un nou premier: Andy Burnham. El va fi desemnat oficial de Regele Charles să numească un nou guvern

Al cincilea premier UK, în ultimii 4 aniPublicat acum 39 minute
Luni, la prânz, Regatul Unit (UK) va avea un nou premier: al cincilea, în ultimii 4 ani, precizează BBC.
În vara lui 2022, de la demisia lui Boris Johnson, în reședința din Downing 10 Street au trecut, de atunci, Liz Truss, Rishi Sunak și Keir Starmer.
La o lună după preluarea mandatului de parlamentar, Andy Burnham va deveni azi, oficial, premierul UK, punctul final, după 10 săptămâni de haos în Partidul Laburist, care a înregistrat rezultate „catastrofale” în alegerile locale din Anglia și parlamentare în Scoția și Țara Galilor, organizate în mai, în urma cărora Keir Starmer și-a dat demisia.
Burnham se va deplasa, împreună cu Starmer, la Palatul Buckhingam luni - Starmer pentru a-și prezenta formal demisia, iar Burnham pentru a fi desemnat să numească un nou guvern.
Într-un interviu acordat The Times, Burnham a promis că „va face lucrurile într-un mod diferite”, după „un deceniu în care acestea nu au funcționat”.
În ultimii 10 ani, la șefia guvernului britanic s-au perindat șase premieri, iar Andy Burnham urmează să fie al șaptelea.
Andy Burnham moștenește un peisaj politic complicat – Partidul Laburist pe care-l va conduce este o formațiune plină de parlamentari tineri și neexperimentați, mulți dintre care au crescut în era politicii Brexit.
Mulți parlamentari laburiști de astăzi erau adolescenți în vremea în care Regatul vota pentru ieșirea din Uniunea Europeană, în urmă cu zece ani.
Când vine vorba despre cum ar trebui să acționeze ca politicieni pentru a înlătura un lider de partid nepopular, mulți dintre ei pur și simplu nu știu ce să facă.
Andy Burnham este văzut, în general, drept un comunicator mai bun decât Keir Starmer și mai capabil să se conecteze cu alegătorii, în special în nordul Angliei. De asemenea, a demonstrat că poate învinge Partidul Reformei al lui Farage în alegerile parțiale de săptămâna trecută din Makerfield.
Burnham e președintele Partidului Laburist, cotat în sondaje în urma formațiunii anti-imigrație Reform UKPublicat acum 1 ora si 6 minute
Andy Burnham a fost declarat oficial, săptămâna trecută, lider al Partidului Laburist, aflat la guvernare în Regatul Unit, depășind astfel ultimul obstacol înainte de a prelua, săptămâna viitoare, funcția de prim-ministru, relatează AP. Partidul de centru-stânga a anunțat rezultatul competiției pentru conducere organizate pentru înlocuirea premierului Keir Starmer. Burnham a fost singurul candidat.
Stilul său de conducere este mai relaxat decât cel destul de sever al lui Starmer, iar Burnham este considerat unul dintre cei mai buni comunicatori ai Partidului Laburist. El se confruntă, însă, cu multe dintre problemele care i-au revenit și predecesorului său, printre care o economie care avansează lent, presiunea asupra nivelului de trai alimentată de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu și servicii publice suprasolicitate.
El va pune accentul pe relansarea economiei, pe un control public mai mare asupra sectoarelor esențiale și pe crearea unor noi locuri de muncă în industrii moderne. Burnham va susține că Regatul Unit a luat „o serie de decizii greșite în anii 1980”, când „puterea politică a fost centralizată, iar puterea economică privatizată”.
Partidul Laburist se clasează în mod regulat în sondaje în urma formațiunii anti-imigrație Reform UK, iar rezultatele dezastruoase obținute de partid la alegerile locale din mai au intensificat presiunile asupra lui Starmer, care nu a mai reușit să își păstreze funcția și a fost nevoit să demisioneze luna trecută.
Cine este Andy Burnham. Ascensiunea sa, de la „Regele Nordului” la Downing 10 StreetPublicat acum 1 ora si 19 minute
Înainte de a fi ales în parlamentul de la Londra, Burnham a fost primarul Greater Manchester. Acolo, el s-a profilat ca un lider carismatic și empatic, iar multe dintre cadrele laburiste l-au văzut mereu ca pe un potențial lider al partidului. Erodarea popularității rapide a lui Keir Starmer la guvernare a însemnat că Burnham însuși a devenit și mai popular ca pretendent la șefia partidului. Tot pe baza carierei sale în nord-vestul Angliei, Burnham a primit și porecla de „Rege al Nordului”.
Personalitatea sa carismatică a reușit să eclipseze contradicțiile din imaginea sa publică, precum insistența că este un om din afara establishment-ului, deși a devenit cercetător parlamentar la 24 de ani, consilier special la 28 și deputat pentru prima oară la doar 31 de ani.
În cei 16 ani petrecuți în parlament, a făcut parte atât din guvernele lui Tony Blair, cât și din cele ale lui Gordon Brown, ajungând în cele din urmă ministru al sănătății. A candidat apoi fără succes de două ori la conducerea Partidului Laburist, în 2010 și 2015. La al doilea scrutin intern, a fost învins categoric de Jeremy Corbyn, un socialist veteran a cărui victorie a împins partidul spre stânga.
În timpul mandatului său, economia Greater Manchester a crescut puternic, iar el a prezidat asupra îmbunătățirii rețelei de transport public și asupra lansării unui amplu program de construcție de locuințe.
În cercurile laburiste, există o mai veche glumă despre capacitatea cameleonică a lui Burnham de a se adapta oricărui set de idei aflat la modă în stânga politică la un anumit moment. „Un blairist, un brownist și un corbynist intră într-un pub”, spune gluma. „Barmanul îl întreabă: «Tu ce bei, Andy?»”.
Dincolo de toate transformările sale, Burnham „este asociat cu stânga moderată a Partidului Laburist”, a spus Lotte Hargrave, cercetătoare în științe politice la Universitatea din Manchester. „L-ai plasa poate puțin mai la stânga decât Starmer, dar cu siguranță mai la dreapta decât cineva precum Corbyn”.