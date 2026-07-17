Andy Burnham a fost ales liderul Partidului Laburist. Săptămâna viitoare urmează să fie desemnat prim-ministru de regele Charles

Andy Burnham îi urmează în funcție lui Keir Starmer, după doi ani complicați. Foto: Getty Images

Andy Burnham a fost declarat oficial, vineri, lider al Partidului Laburist, aflat la guvernare în Regatul Unit, depășind astfel ultimul obstacol înainte de a prelua, săptămâna viitoare, funcția de prim-ministru, relatează AP. Partidul de centru-stânga a anunțat rezultatul competiției pentru conducere organizate pentru înlocuirea premierului Keir Starmer. Burnham a fost singurul candidat.

Rezultatul era deja sigur după ce, până joi seara, Burnham obținuse sprijinul a 379 dintre cei 403 parlamentari laburiști din Camera Comunelor.

„Le vom reda speranța”, a declarat Burnham în primul său discurs în calitate de lider. „Este un moment de mare mândrie pe care mi l-ați oferit astăzi mie și familiei mele și este și unul încărcat de emoție, dar sunt pregătit pentru el”.

Burnham, fost primar al comitatului metropolitan Greater Manchester, este considerat de mai multe săptămâni viitorul premier, însă a oferit puține detalii despre prioritățile sale politice. El va ajunge la Downing Street 10, reședința oficială a șefului guvernului britanic, fiind încă în mare parte necunoscut alegătorilor din afara regiunii Manchester.

După ce a câștigat în urmă cu o lună alegerile parțiale pentru un mandat în Parlament, el a promis să construiască o politică „bazată pe unitate și speranță” și o economie care să distribuie creșterea mai echitabil în întreaga țară.

Burnham nu a susținut conferințe de presă și a acordat puține interviuri, astfel că va ajunge la Downing Street fiind încă în mare parte necunoscut alegătorilor din afara regiunii Manchester.

Burnham, considerat un comunicator mai bun decât Starmer

Stilul său de conducere este mai relaxat decât cel destul de sever al lui Starmer, iar Burnham este considerat unul dintre cei mai buni comunicatori ai Partidului Laburist. El se confruntă, însă, cu multe dintre problemele care i-au revenit și predecesorului său, printre care o economie care avansează lent, presiunea asupra nivelului de trai alimentată de războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu și servicii publice suprasolicitate.

În primul său discurs ca lider al partidului, Burnham a început să își prezinte prioritățile și va afirma că va avea „curajul de a rezolva marile probleme neglijate de politică”, potrivit echipei sale.

El va pune accentul pe relansarea economiei, pe un control public mai mare asupra sectoarelor esențiale și pe crearea unor noi locuri de muncă în industrii moderne. Burnham va susține că Regatul Unit a luat „o serie de decizii greșite în anii 1980”, când „puterea politică a fost centralizată, iar puterea economică privatizată”.

În acel deceniu, Margaret Thatcher a aplicat politici de privatizare, dezindustrializare și centralizare politică care au transformat economia britanică.

Într-o înregistrare video publicată joi seara pe rețelele sociale, Burnham a afirmat că va acorda prioritate și accesului inegal la serviciile de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de ele din cauza vârstei, a bolilor sau a dizabilităților. Este o problemă urgentă într-o țară cu o populație tot mai îmbătrânită și una pe care guvernele laburiste și conservatoare anterioare nu au reușit să o rezolve.

Plecarea lui Starmer

Starmer a anunțat luna trecută că va demisiona după doi ani în funcție.

Partidul Laburist se clasează în mod regulat în sondaje în urma formațiunii anti-imigrație Reform UK, iar rezultatele dezastruoase obținute de partid la alegerile locale din mai au intensificat presiunile asupra lui Starmer, care nu a mai reușit să își păstreze funcția.

El va rămâne prim-ministru până luni, când își va prezenta oficial demisia regelui Charles al III-lea. Regele îi va cere apoi lui Burnham să formeze un guvern.

Democrația parlamentară britanică le permite partidelor aflate la guvernare să își schimbe liderii și, implicit, premierii, fără organizarea unor alegeri generale. Următorul scrutin național trebuie să aibă loc cel târziu în 2029.

În ultimii ani, premierii s-au succedat tot mai des. Burnham va fi al șaptelea prim-ministru al Regatului Unit din 2016.