Keir Starmer este așteptat să-și anunțe luni demisia

Publicat acum 43 minute

Premierul britanic Keir Starmer ar putea anunța încă de luni dimineață un calendar pentru plecarea sa de la Downing Street, în urma presiunilor tot mai mari venite din propriul partid, relatează BBC.

Deocamdată, nimic nu este oficial: BBC subliniază că nu există certitudinea unei demisii. Totuși, în interiorul guvernului așteptarea unui anunț iminent este larg răspândită, fiind vehiculată în presă de peste 24 de ore, iar Downing Street nu a făcut mare lucru pentru a tempera speculațiile.

Întreaga presă internațională s-a adunat aici încă de la primele ore ale dimineții de luni, o forfotă cum rar s-a văzut atât de devreme.

Dacă Starmer pleacă, ar fi a șasea demisie a unui premier britanic de când David Cameron și-a anunțat retragerea a doua zi după referendumul Brexit, încheiat acum aproape zece ani – un ritm al schimbărilor la vârful guvernului pe care BBC îl descrie drept extraordinar. Ar fi totodată al cincilea premier al Regatului Unit în patru ani.

Presiunea asupra lui Starmer a crescut considerabil după alegerile locale din mai, la care laburiștii au pierdut aproape 1.500 de consilieri în Anglia, au cedat puterea în Țara Galilor și au înregistrat cel mai slab rezultat de până acum pentru Parlamentul scoțian.

Nemulțumirea mocnea însă de mai mult timp, inclusiv din cauza schimbării de direcție pe trei politici majore într-o singură lună anul trecut. La acestea s-a adăugat decizia de a-l numi pe Lord Peter Mandelson ambasador al Regatului Unit în SUA – Mandelson a fost ulterior demis după ce au apărut noi informații despre relația sa apropiată cu Jeffrey Epstein.

Tonul s-a schimbat decisiv după ce Andy Burnham a învins Reform UK în circumscripția Makerfield și a mărit majoritatea laburistă, contrazicând seria recentă de înfrângeri electorale.

Fostul primar al regiunii Greater Manchester timp de nouă ani, acum deputat nou-ales de Makerfield, este principalul favorit la succesiune. Tot mai mulți din interiorul partidului anticipează o „încoronare”, ceea ce ar însemna că Burnham ar rămâne singurul candidat. El urmează să depună jurământul ca deputat în Camera Comunelor chiar în această după-amiază.

Una dintre cele mai importante necunoscute rămâne momentul predării puterii. În tabăra lui Burnham, unii ar prefera o preluare în jurul congresului anual al laburiștilor, la finalul lui septembrie, pentru ca acesta să aibă timp să se pregătească de guvernare.

Alți susținători consideră însă acest calendar mult prea lent, avertizând că un interregn de trei luni ar bloca activitatea guvernului, pe fondul speculațiilor tot mai intense privind planurile sale.

Decizia finală depinde în mare măsură de Starmer însuși: ar putea pleca mai repede, nemulțumit de modul în care a fost tratat de deputații laburiști, sau ar putea folosi lunile următoare pentru a-și consolida câteva politici pe care le consideră centrale pentru moștenirea sa.

Dacă Regatul Unit va avea într-adevăr un nou premier, vor urma un nou cabinet și o nouă platformă de politici. Partidele de opoziție vor pune, cel mai probabil, sub semnul întrebării legitimitatea succesorului lui Starmer, în lipsa unui mandat electoral propriu.