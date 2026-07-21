Elefanți-robot au început să apară la templele hinduse și împart India în două: ONG-urile le donează ca să protejeze animalul sacru

5 minute de citit Publicat la 17:49 21 Iul 2026 Modificat la 17:49 21 Iul 2026

Elefant robotic amplasat la templul Chakkamparambu Bhagavathy din India. Imagine din 2025. Sursa foto: Profimedia Images

În mai multe temple hinduse din India au început să apară elefanți robotizați în mărime naturală, creați pentru a înlocui elefanții vii folosiți de secole în procesiuni și ceremonii religioase. Inițiativa este susținută de organizațiile pentru protecția animalelor, însă stârnește opoziția celor care consideră că prezența elefanților reali este o parte esențială a tradiției, potrivit AP.

Elefanții mecanici sunt construiți din fibră de sticlă, fier și cauciuc și pot mișca urechile, coada, capul și ochii. Trompa poate chiar să stropească cu apă pentru a imita comportamentul unui animal real. Totuși, creatorii lor recunosc că nu pot reproduce pe deplin eleganța și mișcările unui elefant adevărat.

Autorul acestor creații este Prasanth Prakashan, inginer mecanic din statul Kerala, care produce și animatronice pentru parcuri tematice, malluri și carnavaluri.

„Nu poți crea un elefant autentic, la fel cum nu poți copia un om. Încercăm însă să surprindem cât mai bine esența acestui animal impresionant”, spune el.

Deocamdată, elefanții robot nu pot merge, însă Prakashan afirmă că lucrează deja la dezvoltarea unui sistem care să le permită și această funcție.

Aproximativ 40 de elefanți roboți au ajuns deja în temple

Organizația PETA India, împreună cu alte asociații pentru protecția animalelor, a donat până acum aproximativ 40 de elefanți robotizați unor temple din India. Fiecare exemplar costă în jur de 6.000 de dolari.

Interesul pentru proiect a apărut în 2023, după ce un videoclip în care apăreau elefanți robotizați la un festival din Dubai a devenit viral. După acel moment, reprezentanții PETA l-au contactat pe Prakashan și pe artistul Sooraj Nambiat, cunoscut pentru sculpturile sale reprezentând elefanți, propunându-le realizarea unei versiuni dedicate templelor.

Primele modele erau acoperite cu cauciuc, însă constructorii au trecut ulterior la matrițe din fibră de sticlă, considerate mai rezistente. Detaliile sunt realizate manual de artiști care reproduc ridurile pielii, venele vizibile de pe urechi și alte caracteristici anatomice. În prezent, construirea unui elefant robot durează aproximativ 15 zile.

De ce sunt atât de importanți elefanții în India

Elefantul ocupă un loc aparte în tradițiile religioase din Asia.

În hinduism, animalul este asociat cu divinitatea și este nelipsit din numeroase festivaluri și ceremonii. În budism, elefantul simbolizează răbdarea, înțelepciunea și iluminarea.

În orașul Kandy din Sri Lanka, aproximativ 100 de elefanți împodobiți participă anual la o procesiune religioasă, cel mai mare dintre ei purtând relicva considerată a fi un dinte al lui Buddha.

În statul indian Kerala, festivalurile cu elefanți atrag anual mulțimi impresionante. La celebra procesiune Pooram organizată la templul Vadakkunnathan din Thrissur participă aproximativ 100 de elefanți împodobiți cu podoabe aurii și textile colorate, însoțiți de îngrijitori care îi răcoresc cu evantaie din pene de păun și cozi din păr de iac.

La aproximativ 65 de kilometri distanță, templul Guruvayur Sree Krishna adăpostește aproape 50 de elefanți și organizează anual atât o cursă a elefanților, cât și un ritual special de hrănire, în cadrul căruia animalele primesc orez, unt clarificat, zahăr nerafinat, fructe și legume.

Procesiuni cu elefanți au loc și la biserica ortodoxă siriană Sfântul Gheorghe din Kunnamkulam și la moscheea Pattambi din districtul Palakkad.

Unii elefanți au devenit adevărate vedete

Unii elefanți de templu sunt extrem de populari în India.

Thechikkottukavu Ramachandran are aproape 150.000 de urmăritori pe Facebook, iar Guruvayur Keshavan, considerat unul dintre cei mai faimoși elefanți de templu din istoria țării, este comemorat printr-o statuie în mărime naturală amplasată lângă templul unde a slujit. Viața sa a inspirat inclusiv un film și un serial de televiziune.

De ce organizațiile pentru protecția animalelor cer renunțarea la elefanții vii

Activiștii susțin că spectacolele și procesiunile religioase ascund, în multe cazuri, suferința animalelor.

Potrivit PETA India, elefanții sunt ținuți ore întregi în căldură, în mijlocul unor mulțimi numeroase, în zgomotul tobelor și al artificiilor. În aceste condiții, stresul acumulat poate declanșa reacții violente.

În 2024, nouă persoane au murit în Kerala în urma incidentelor provocate de elefanți scăpați de sub control în timpul festivalurilor religioase.

Andrea Gutierrez, profesoară la Universitatea Texas și cercetătoare a elefanților captivi din Asia de Sud, atrage atenția că templele folosesc aproape exclusiv masculi adulți. Aceștia trec periodic printr-o fază numită „musth”, caracterizată printr-o creștere masivă a nivelului de testosteron — de până la 60 de ori peste valorile normale — ceea ce îi face mult mai agresivi.

Potrivit acesteia, masculii cu colți mari sunt preferați deoarece impresionează vizual și conferă procesiunilor un aspect grandios.

Numărul elefanților captivi este în scădere

În Kerala mai există aproape 400 de elefanți ținuți în captivitate, din aproximativ 2.500 în întreaga Indie. Numărul lor s-a înjumătățit față de anul 2010, pe fondul înăspririi regulilor privind deținerea și îngrijirea acestor animale.

Biologul P.S. Easa, specialist în elefanți și unul dintre autorii regulamentelor privind animalele captive din Kerala, spune că noile reguli au oferit o anumită protecție, însă sunt dificil de aplicat.

El consideră că adevărata miză este una economică.

„Din păcate, se câștigă foarte mulți bani din folosirea elefanților. Nu este vorba doar despre spiritualitate sau tradiție, ci și despre turism religios”, afirmă acesta.

Unele temple au adoptat deja varianta robotică

Primul elefant robot destinat unui templu, numit Irinjadapilly Raman, a fost instalat în 2023 la templul Irinjadapilly Sree Krishna din Kerala.

Preotul principal al templului, Rajkumar Namboothiri, spune că textele tantrice care stabilesc regulile ritualurilor zilnice nu impun folosirea elefanților vii. În opinia sa, tradiția provine din perioada în care regii foloseau elefanți în armate și la curțile regale.

El consideră că, în prezent, animalele suferă din cauza mediului urban, a temperaturilor ridicate și a zgomotului.

Namboothiri afirmă că rolul ceremonial al elefanților poate fi îndeplinit și de alte mijloace, precum palanchinele sau carele folosite în procesiuni.

Administratorii unor temple spun că elefanții robot le oferă și mai multă siguranță. K.I. Purushottaman, președintele templului Cheekamundi Sri Mahavishnu din Thrissur, afirmă că nu mai există teama producerii unor accidente fatale.

„Nu poți schimba peste noapte o tradiție veche de secole”

Nu toți sunt însă convinși că roboții pot lua locul animalelor.

K. Mahesh, proprietarul unui elefant închiriat aproximativ 45 de zile pe an pentru festivaluri religioase, spune că elefanții sunt ființe sacre și că un robot nu poate avea aceeași semnificație.

El afirmă că animalul său este tratat ca un membru al familiei și că poate participa în siguranță la ceremonii dacă este îngrijit corespunzător.

Artistul Sooraj Nambiat spune că proiectul său i-a atras numeroase critici, iar din cauza reacțiilor negative nici măcar nu mai participă la unele festivaluri religioase.

El susține însă că scopul său nu este distrugerea tradițiilor, ci protejarea elefanților.

Specialiștii cred că acceptarea pe scară largă a elefanților robotizați va necesita timp.

„Nu poți schimba peste noapte o tradiție veche de secole”, spune biologul P.S. Easa. Totuși, acesta admite că percepția publicului s-ar putea modifica pe măsură ce tehnologia va evolua și roboții vor deveni tot mai asemănători animalelor reale.