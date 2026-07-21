Diana Șoșoacă a intrat în direct într-o emisiune, din piscină. Mesaj plin de dezinformări: „România are 60% din toată apa din UE”

Diana Șoșoacă. Foto: Partidul SOS România - Filiala Neamț / Facebook

Președinta partidului SOS România, Diana Șoșoacă, a intrat în direct, dintr-o piscină, la o emisiune în care a transmis un mesaj plin de dezinformări. Spre exemplu, Șoșoacă spune că „România are 60% din toată apa Uniunii Europene”, lucru care este fals.

„Din apa aceasta minunată, fără apometru, eu le propun românilor următorul lucru, pentru că ne va ajuta foarte mult: să înceapă să facă filmulețe, începând din această zi, cu privire la apă. Să-și ude grădina și să filmeze, să-și pună apă în cap, să se arunce în piscină, să se arunce în mare și totul filmat. Haideți să facem o astfel de campanie pentru apă.

Apa nu este de la Buzoianu, apa nu este de la stat, apa este de la Dumnezeu. La Botoșani, unde este domnul profesor Alexandru Amititeloae, plouă.

Se duce în râuri, se duce în pământ, da? Și de acolo se duce în acele râuri, pârâuri care duc mai departe apa către noi. Înțeleg să plătesc când mă duc la oraș și plătesc un abonament, cum e la București, pentru că îmi tratează apa și așa mai departe, deși nu avem nevoie de apa tratată, să știți. Mai mult ne îmbolnăvim și nu mai avem pic de imunitate”, a spus ea, într-un mesaj pe Facebook.

În continuare, Diana Șoșoacă spune fals că România „are 60% din toată apa Uniunii Europene”.

„Dar să ne spui că tu, pentru România, care are 60% din toată apa Uniunii Europene, unde sunt precipitații, uitați ce inundații sunt în acest moment... deci, ca să ajungi să faci chestia asta înseamnă că tu ataci efectiv viața. Articolul 136 din Constituția României menționează foarte clar că toate bogățiile subsolului sunt domeniul public al statului, adică al poporului român. Nu poți să le înstrăinezi; poți, eventual, doar să le dai în administrare, dar, atenție, nu ceea ce ține de securitatea națională, nu ceea ce ține de viață.

Mai mult, o să vă rog frumos să citiți. Apa este declarată drept fundamental al omului, garantat la nivel internațional de Declarația Universală a Drepturilor Omului. Și nici n-am nevoie de vreo declarație, atât timp cât tot ceea ce înseamnă aceste bogății sunt de la planetă, de la această planetă dată de Dumnezeu. Totul e dat de Dumnezeu. Dumnezeu nu îți impune reguli. Regulile sunt pentru conduită socială, nu pentru acces la tot ceea ce înseamnă bunurile de consum care vin de la Dumnezeu, de la natură”, a spus Șoșoacă.

Ulterior, președinta SOS o atacă și pe Diana Buzoianu.

„Apa se regăsește peste tot. Gândiți-vă că noi nu suntem Sahara, noi nu suntem Africa. Acolo e o mare problemă a apei. Noi avem apă de n-avem ce face cu ea. Cu cât plouă mai mult, cu atât avem mai multă apă. Avem izvoarele din munți. Avem izvoare în adâncuri.

Uitați-vă la ea, la madam Buzoianu. Cu tot respectul, este o femeie, dar arată foarte clar că nu are pic de cultură generală. Se vede foarte bine că este limitată din punct de vedere cultural și intelectual. Se vede prin felul în care se exprimă, se vede prin felul cum acționează.

La acest moment, Guvernul României nu poate pune în discuție un astfel de proiect. Intrați pe site-ul Ministerului Mediului și acolo scrie că la acest moment nu putem să inițiem un astfel de proiect pentru că suntem guvern demis.

Mai mult decât atât, Constituția menționează 45 de zile, maximum, pentru a fi înlocuit Guvernul demis cu un alt guvern nou. Au trecut 70 și ceva de zile. În Constituția României nu există termenul de guvern interimar”, a mai spus ea.