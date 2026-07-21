Unde pleacă germanii care nu mai vor să stea în țara lor. Trei motive pentru care angajații bine pregătiți se mută în străinătate

3 minute de citit Publicat la 23:30 21 Iul 2026 Modificat la 23:30 21 Iul 2026

Peste 288.000 de cetățeni germani au părăsit țara într-un singur an, iar tot mai mulți angajați bine pregătiți iau în calcul să se mute în străinătate.FOTO: Getty Images

Peste 288.000 de cetățeni germani au părăsit țara într-un singur an, iar tot mai mulți angajați bine pregătiți iau în calcul să se mute în străinătate. Principalele motov invocate sunt salariile, calitatea vieții și taxele. Cei mai mulți dintre cei interesați să emigreze nu intenționează să se întoarcă prea curând în Germania, scrie Euronews.

Datele Oficiului Federal de Statistică al Germaniei, Destatis, arată că peste 288.000 de cetățeni germani au părăsit țara în decurs de un an.

Un sondaj realizat la comanda platformei de recrutare Indeed sugerează că tendința va continua. Numărul căutărilor pentru locuri de muncă din străinătate a crescut de peste două ori începând din 2020.

Intenția de a pleca este deosebit de răspândită în rândul persoanelor cu venituri ridicate. Dintre respondenții care au un venit net al gospodăriei de cel puțin 6.000 de euro pe lună, 54% au declarat că, în ultimele 12 luni, au aplicat pentru un loc de muncă în străinătate sau au analizat ofertele de pe piața internațională.

Doi din trei angajați germani se gândesc să lucreze în altă țară

Două treimi dintre persoanele intervievate au afirmat că se gândesc, în general, să accepte un loc de muncă în străinătate. Aproximativ 30% au căutat deja activ posturi sau și-au trimis candidaturile.

Dintre cei interesați să plece, 77% vor să locuiască în afara Germaniei timp de mai mulți ani sau chiar definitiv.

Potrivit Indeed, mulți dintre potențialii emigranți caută locuri de muncă obișnuite de birou, inclusiv în marketing. Sunt căutate și posturile din tehnologie, industria hotelieră și transporturi și logistică.

Salariile și calitatea vieții, principalele motive pentru plecare

Aproximativ 51% dintre respondenți au vorbit dspre posibilitatea obținerii unui venit mai mare ca motiv pentru a emigra. Un procent similar a menționat dorința de a avea o calitate mai bună a vieții.

În jur de 42% speră să găsească în străinătate o climă mai plăcută sau taxe și contribuții sociale mai mici. În schimb, numai 24% consideră că perspectivele mai bune de promovare și dezvoltare profesională sunt decisive.

Virginia Sodergeld, economist specializat în piața muncii în cadrul Indeed, consideră că mobilitatea internațională poate avea efecte pozitive. Experiența și cunoștințele dobândite în străinătate pot contribui la apariția unor inovații și a unor noi oportunități de afaceri, a adăugat ea.

Specialista avertizează însă că numărul mare al angajaților care iau în calcul plecarea reflectă și nemulțumirea față de condițiile de viață și de muncă din Germania.

"Dacă două treimi dintre angajați cochetează cu ideea de a pleca, acest lucru trebuie înțeles și ca un semn de nemulțumire față de condițiile oferite de Germania ca loc în care să trăiești și să muncești", a declarat Sodergeld.

Angajații critică nivelul taxelor din Germania

Mulți germani consideră că taxele și contribuțiile sociale sunt prea ridicate. Din fiecare 100 de euro pe care un angajator îi cheltuiește pentru un salariat singur, cu un venit mediu, angajatul păstrează numai aproximativ 50,70 euro net.

Restul banilor reprezintă impozitul pe venit și contribuțiile sociale achitate de angajat și de angajator.

Această situație se reflectă și în rezultatele sondajului: 70% dintre respondenți consideră că nivelul taxelor este prea mare în raport cu veniturile și că efortul suplimentar depus la serviciu nu este răsplătit suficient.

Statele Unite, destinația preferată de germanii care vor să emigreze

Statele Unite rămân cea mai căutată destinație, cu 14,4% din totalul căutărilor pentru locuri de muncă în străinătate. Interesul pentru piața americană a scăzut însă cu 34% față de anul precedent.

Regatul Unit și Elveția ocupă următoarele două poziții, fiecare cu o pondere de 13,6% din căutări.

Regatul Unit a devenit considerabil mai atractiv, numărul căutărilor crescând cu 38%. Interesul pentru Emiratele Arabe Unite și India a crescut cu 24%, iar pentru Australia cu 10%.

Ce îi face să rămână în țară pe germanii care nu vor să plece

Principalele avantaje ale Germaniei sunt legate mai degrabă de siguranță și stabilitate decât de posibilitățile de dezvoltare profesională.

Aproximativ 60% dintre respondenți au indicat mediul social drept cel mai mare avantaj al țării. Protecția oferită angajaților a fost menționată de 47%, iar sistemul de asistență socială, de aproape 35%.

Aceste beneficii pot cântări însă mai puțin în deciziile specialiștilor foarte căutați pe piața internațională, care sunt atrași în special de venituri și oportunități profesionale.

Potrivit Destatis, numărul cetățenilor germani care au emigrat anul trecut l-a depășit cu aproximativ 97.000 pe cel al germanilor care s-au întors în țară. Este cea mai mare pierdere netă înregistrată după 2017.

Situația este diferită în cazul persoanelor care nu au cetățenie germană. Germania a înregistrat pentru această categorie o imigrație netă de peste 200.000 de persoane.

În ultimii ani, în Germania nu au venit doar refugiați. A crescut considerabil și numărul specialiștilor cu înaltă calificare din țări din afara Uniunii Europene, precum India.

Mulți dintre aceștia lucrează în industria IT, în domenii precum dezvoltarea de programe informatice, inteligența artificială și digitalizarea. Alții ocupă posturi în inginerie și cercetare.