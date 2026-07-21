Reacția lui Pîslaru, după ce Curtea de Apel a blocat Legea salarizării: A suspendat un text postat la „Comunicate de presă”

2 minute de citit Publicat la 21:55 21 Iul 2026 Modificat la 21:55 21 Iul 2026

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat marți de ce situația în care a ajuns Legea salarizării „este de-a dreptul ridicolă”. El a spus că s-a decis că „un text referitor la salarizare postat în secțiunea de „Comunicate de presă” de pe site-ul Ministerului Muncii este interzis”, potrivit unui mesaj postat pe Facebook.

„A cântat iar ciocârLia. După ce a clasat democrația internă din Partidul Național Liberal printr-o decizie fulger, Curtea de Apel București decide azi, în aceeași zi, că un text referitor la salarizare postat în secțiunea de „Comunicate de presă” de pe site-ul Ministerului Muncii este interzis.

Remarcăm astfel un nou record de viteză a sistemului judiciar, care pare că funcționează la foc automat atunci când este vorba de decizii împotriva Guvernului actual și a mandatului de președinte PNL al lui Ilie Bolojan.

De asemenea, instanța a decis că nu mai avem voie să lucrăm pentru îndeplinirea jalonului PNRR în valoare de 770 milioane de euro. Ce contează că nu suntem în procedură de inițiativă legislativă și că textul nu este un proiect de lege în transparență?

Ce contează că știe o țară întreagă că întreg procesul are loc cu medierea Administrației Prezidențiale, iar rolul Ministerului Muncii este de secretariat tehnic pentru o eventuală inițiativă parlamentară care să conducă la adoptarea legii în Parlament?

Aceste detalii esențiale au fost prea mărunte pentru legiuitor

Așa cum au exprimat public și o serie de actori publici și inclusiv sindicate, această decizie a Curții de Apel București ridică suspiciuni de interferență asupra prerogativelor guvernamentale”, a scris Pîslaru, pe Facebook.

Astfel, Pîslaru a clarificat „de ce situația este de-a dreptul ridicolă”.

„Hai să clarificăm de ce situația este de-a dreptul ridicolă.

În primul rând, din cauza statutului constituțional actual, Guvernul are atribuții și competențe limitate. Nu am pregătit un proiect de lege care să parcurgă etapele formale (transparență decizională, avizare interministerială sau aprobare în ședință de Guvern).

Rolul nostru, de coordonator al jalonului PNRR pe salarizare, a fost strict tehnic și metodologic: să oferim o fundamentare solidă, bazată pe consultări, pe care parlamentarii și partidele să o poată folosi dacă doresc.

Constituția României spune clar că dreptul de inițiativă legislativă aparține senatorilor și deputaților (articolul 74). Ei decid dacă preiau această muncă și dacă o duc mai departe în Parlament.

Prin urmare, suspendarea dispusă de instanță (care vizează o ipotetică procedură formală de adoptare de către Guvern) este pur și simplu fără obiectul muncii”, a explicat el.

Astfel, Pîslaru consideră că „disperarea e mare, dar nu mor caii când vor câinii”.

„Până când vom vedea motivarea instanței, lucrurile rămân simple:

Dialogul social continuă. Consultările cu partenerii sociali nu încalcă nicio decizie a instanței, atâta timp cât nu înseamnă inițierea formală a unui proiect de lege de către Guvern. Chiar mâine am invitat sindicatele la noi discuții.

Dezbaterile tehnice și analizele sunt atribuții legale. Întâlnirile cu partenerii sociali sunt activități de analiză care nu modifică situația juridică vizată de instanță.

Așadar, hotărârea blitz de azi nr. 1282/21.07.2026 nu împiedică Ministerul Muncii să își exercite prerogativele legale de a continua consultările și munca de fundamentare.

Disperarea e mare, dar nu mor caii când vor câinii. Mergem mai departe”, a închieat el.

Marți, Sanitas, cea mai mare federație sindicală din sănătate din România, a anunțat că proiectul legii salarizării a fost suspendat de Curtea de Apel București. Sindicaliștii au contestat proiectul pe motiv că Guvernul Bolojan este demis și nu poate iniția politici publice.