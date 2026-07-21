La doar 18 ani, Tania a traversat singură oceanele și a făcut înconjurul lumii într-o barcă de 8 metri. Tatăl ei a provocat-o

Tania Aebi la bordul bărcii Varuna, în anii 80. Imagine de arhivă. Sursa foto: Tania Aebi

La doar 18 ani, în timp ce majoritatea adolescenților se pregăteau pentru facultate sau primul loc de muncă, Tania Aebi a pornit într-o aventură pe care puțini oameni ar fi avut curajul să o încerce. Tânăra a plecat singură din New York la bordul unei bărci cu vele, de doar 7,9 metri lungime, cu experiență limitată în navigația pe mare și cu dorința de a-și demonstra că poate reuși.

Călătoria sa a durat aproape doi ani și jumătate, între 1985 și 1987. În acest timp, Aebi a parcurs aproximativ 27.000 de mile marine, a traversat oceane, a vizitat 23 de țări și a trecut prin furtuni, defecțiuni tehnice și perioade lungi de izolare.

La finalul expediției, s-a întors acasă devenind cea mai tânără persoană de la acel moment care reușise ocolul lumii cu o barcă cu vele, navigând singură, potrivit Times of India.

O alegere neobișnuită făcută în urma unei provocări lansate de tatăl său

Ideea expediției a apărut după ce tatăl Taniei i-a oferit o alegere neobișnuită: fie merge la facultate, fie încearcă să navigheze singură în jurul lumii.

Tânăra a ales aventura și a plecat din portul New York la bordul vasului Varuna, o ambarcațiune Contessa 26, cu o lungime de aproximativ 7,9 metri, care avea deja ani de utilizare. La momentul plecării, experiența ei în navigația offshore era redusă, iar pentru orientare s-a bazat pe metode tradiționale precum hărți pe hârtie, navigație după stele și comunicații radio, într-o perioadă în care GPS-ul nu era un instrument obișnuit.

Călătoria nu a fost o încercare de stabilire a unui record de viteză, ci un test de rezistență și adaptare. Tania a trebuit să ia permanent decizii dificile, să repare echipamente în mijlocul mării și să găsească porturi sigure în zone necunoscute.

27.000 de mile marine, furtuni și luni întregi de singurătate

Traseul său a inclus Oceanul Atlantic, Caraibe, Canalul Panama, Oceanul Pacific, Australia, Asia de Sud-Est, Oceanul Indian, Marea Roșie și Marea Mediterană, înainte de revenirea peste Atlantic.

Au existat perioade în care nu a întâlnit alte nave timp de săptămâni întregi, iar furtunile și condițiile dificile au obligat-o să își schimbe planurile. Un companion neașteptat i-a fost pisica Tarzoon, care a însoțit-o pe mare în mare parte din călătorie și a devenit un sprijin în momentele de izolare.

Tania a povestit ulterior că partea emoțională a navigației solitare a fost la fel de dificilă ca efortul fizic. Liniștea oceanului era întreruptă doar de rapoarte meteo, conversații radio și rutina zilnică necesară pentru menținerea vasului în siguranță.

O aventură care a devenit o poveste inspirațională și record mondial

În 1987, când a revenit în portul New York, Tania Aebi avea 21 de ani și intrase în istoria navigației ca cea mai tânără persoană care realizase la acel moment ocolul lumii singură pe mare.

Experiența a fost relatată ulterior în cartea sa autobiografică „Maiden Voyage”, care a devenit bestseller internațional și a transformat povestea ei într-un exemplu despre maturizare, curaj și independență.

Recordul său a fost depășit între timp de navigatori mai tineri, însă aventura Taniei Aebi rămâne una dintre cele mai cunoscute expediții de navigație solo realizate de un tânăr marinar. Un motiv important este perioada în care a avut loc: fără telefoane inteligente, fără internet, fără aplicații meteo și fără navigație prin satelit.

Fiecare etapă a călătoriei a depins de cunoștințe tradiționale de navigație, răbdare și capacitatea de a lua decizii în mijlocul oceanului. La aproape patru decenii de la expediție, povestea Taniei Aebi continuă să fie un simbol al aventurii și al curajului de a depăși limitele.