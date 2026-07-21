Lia Olguța Vasilescu spune că PSD a pregătit amendamentele pentru Legea salarizării: „Dacă vor fi discutate și adoptate, vom vota”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu. Foto: Hepta

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus marți că PSD a pregătit amendamentele pentru Legea salarizării. „Colegii noștri au avut întâlniri tot weekendul cu sindicatele”, a afirmat ea, subliniind că „dacă vor fi discutate și adoptate, cu siguranță că legea poate fi votată”.

„Noi am spus de multe ori că, dacă nu ni se acceptă amendamentele, nu vom vota această lege. O lege despre care nici nu știu de ce încă se bate lumea pe ea, pentru că pare că nimeni nu o vrea. Până la urmă, negocierea proastă pe care a făcut-o domnul Ghinea, aceea că dacă facem legea luăm 50 de milioane de euro, iar dacă nu, pierdem 770 de milioane de euro, pălește în fața faptului că, pentru această lege, s-a ajuns la varianta cu 2,4 miliarde de euro în fiecare an.

Deci, ca să nu pierdem 770 de milioane de euro, vom da în plus 2,4 miliarde de euro în fiecare an. Și uitați-vă că toate sindicatele sunt nemulțumite, pentru că, până la urmă, așa cum s-au reglat grilele, este clar că există o problemă. Nu poate să fie bibliotecarul pe același palier cu conferențiarul. Sunt multe neconcordanțe care ar trebui corectate, iar dacă acestea nu vor fi rezolvate, noi nu vom vota.

Eu spun că până săptămâna viitoare se pot regla lucrurile, mai ales că problemele au fost spuse în spațiul public, au venit toți liderii de sindicat, nu este ca și cum nu se cunosc aceste lucruri. Colegii noștri au avut întâlniri tot weekendul cu sindicatele și s-au făcut amendamentele. Dacă vor fi discutate și adoptate, cu siguranță că legea poate fi votată”, a spus Lia Olguța Vasilescu, la Antena 3 CNN.

Sanitas, cea mai mare federație sindicală din sănătate din România, a anunțat că proiectul legii salarizării a fost suspendat de Curtea de Apel București. Sindicaliștii au contestat proiectul pe motiv că Guvernul Bolojan este demis și nu poate iniția politici publice. Sanitas susține acum că proiectul de lege nu mai poate ajunge în Parlament.

Ministerul Sănătății desființează legea salarizării redactată de Ministerul Muncii, condus de Dragoș Pîslaru. Într-un document exclusiv obținut de Antena 3 CNN, ministrul interimar al Sănătății Cseke Attila transmite mai multe observații la proiectul de lege.

„PSD lucrează împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte anvelopa bugetară. PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea. Este exclus ca PSD să susțină această variantă”, afirma liderul PSD, Sorin Grindeanu, luni.