Doi turiști au fost înjunghiați lângă Acropole, în Grecia. Atacatorul a fost reținut

Dealul Acropole din Atena găzduiește templul Partenon, vechi de aproape 2.500 de ani. Foto: Getty Images

Un bărbat a înjunghiat și rănit doi turiști, marți dimineață, lângă Acropole, principala atracție turistică a Greciei, a anunțat poliția. El a atacat un bărbat și o femeie, ambii greco-americani, cu un cuțit pe o stradă pietonală de lângă Acropole, la intrarea în Muzeul Acropolei, care se află la poalele dealului. Femeia a suferit răni ușoare la picior, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav, la braț, spun autoritățile, potrivit CNN.

Atacatorul a fost reținut la fața locului, în timp ce victimele au fost transportate la spital cu ambulanța, au declarat autoritățile. Poliția a spus că bărbatul părea să aibă probleme psihologice, fără să dezvăluie identitatea sa.

Atacul nu a dus la închiderea niciunei locații, care a continuat să funcționeze normal. Presa greacă a relatat că atacatorul ar fi amenințat la întâmplare trecătorii cu un cuțit și că poliția a fost alertată de un turist.

Atacurile stradale violente sunt rare în Grecia. În aprilie, autoritățile au arestat un bărbat în vârstă de 89 de ani care ar fi deschis focul cu o pușcă într-un birou de asigurări sociale și într-un tribunal din centrul Atenei, rănind cel puțin patru persoane.

Dealul Acropole din Atena găzduiește templul Partenon, vechi de aproape 2.500 de ani, precum și alte monumente, și atrage milioane de turiști.

Anul trecut, aproximativ 4,6 milioane de oameni au vizitat situl.