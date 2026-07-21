Lia Olguța Vasilescu speră că UDMR „s-a răzgândit”: „Cred că poate să voteze un guvern chiar și minoritar”

Partidele din fosta coaliție nu au reușit să ajungă la un consens pentru majoritatea parlamentară necesară învestirii unui nou guvern. Foto: Agerpres

Lia Olguța Vasilescu a declarat că există șanse pentru învestirea unui guvern cu puteri depline până la sfârșitul verii. Primarul Craiovei a spus, la Antena 3 CNN, că este încrezătoare că se poate forma o majoritate parlamentară în jurul președintelui PSD Sorin Grindeanu. Întrebată dacă UDMR s-a răzgândit și ar vota un guvern minoritar PSD, Lia Olguța Vasilescu a spus că „este foarte posibil”.

Lia Olguța Vasilescu a declarat că, în opinia ei, criza politică poate fi deblocată până la sfârșitul verii și Sorin Grindeanu poate strânge o majoritate parlamentară pentru un guvern cu puteri depline.

„Eu cred că da, cred că dacă parlamentarii vin la această sesiune care a fost convocată, dacă nu sunt în vacanțe și sunt la Parlament, cred că se va putea să se dea mandatul de premier cuiva care să încerce să formeze o majoritate parlamentară. Cred că se poate forma o majoritate parlamentară. Și pentru Sorin Grindeanu premier. Noi la discuțiile pe care le-am avut la Palatul Cotroceni, la care au participat toate partidele politice, poziția noastră a fost clară că nu avem nimic împotrivă să încercăm să formăm un guvern și chiar considerăm că avem toate șansele să îl trecem prin Parlament”, a spus Lia Olguța Vasilescu la Antena 3 CNN.

Întrebată dacă UDMR s-a răzgândit și este dispus să voteze un guvern minoritar PSD, Lia Olguța Vasilescu a spus că „este foarte posibil”. Primarul Craiovei a adăugat că în acest moment este nevoie să fie învestit un guvern cu puteri depline indiferent că este minoritar sau tehnocrat.

„Sper că s-a răzgândit UDMR și va vota un guvern. Țara are nevoie de un guvern, ce s-o mai întoarcem. Noi am spus și în momentul în care varianta a fost de guvern tehnocrat cu Eugen Tomac că nu avem nimic împotrivă dacă nu avem secretari de stat și prefecți, nu mai vorbim de miniștri și că vom vota totuși. Țara are nevoie de un guvern legitim. Toate statele negociază următorul ciclu financiar și noi nu știm nici despre ce este vorba.

Nu am participat al discuțiile cu UDMR. Dar sper că UDMR, care este un partid serios, cred că poate să voteze un guven chiar și minoritar, sau făcând parte din el, important e să avem un guvern, chiar și tehnocrat”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament la data de 5 mai 2026. De atunci, guvernul este interimar și are puteri limitate: nu poate adoptate ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a nominalizat doi premieri de la începutul crizei politice: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul după ce nu a reușit să strângă o majoritate, și Adrian Veștea, care a picat la votul din Parlament.

Șeful statului a spus că nu va face o nouă nominalizare nouă până când nu va avea certitudinea că există șanse să strângă o majoritate. În acest moment, PNL-USR-UDMR l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, în timp ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu.

Deși au avut loc mai multe rânduri de consultări la Palatul Cotroceni, partidele din fosta coaliție nu au reușit să ajungă la un consens pentru majoritatea parlamentară necesară învestirii unui nou guvern.