O femeie a deschis o carte dintr-un magazin de vechituri și a găsit între paginile ei o gravură care s-a vândut apoi cu 50.000 de euro

O gravură semnată de artistul britanic David Hockney s-a vândut cu peste 41.000 de lire sterline la o licitație FOTO: Salvation Army Trading Company

O gravură semnată de artistul britanic David Hockney s-a vândut cu peste 41.000 de lire sterline (aproximativ 50.000 de euro) după ce a fost găsită într-o carte donată unui magazin caritabil cu vechituri.

Gravura a fost descoperită într-un exemplar din 1980 al cărții „Paper Pools” a lui Hockney, care fusese donat direct unui magazin al „Armatei Salvării” din Norwich, cu un an în urmă, potrivit BBC.

Când o voluntară a decis recent să răsfoiască volumul, a descoperit gravura originală, care înfățișează o piscină și este semnată de artistul care a murit luna trecută, la vârsta de 88 de ani.

Cartea și gravura au fost scoase la licitație pe pagina eBay al organizației caritabile, iar un ofertant anonim, dar „încântat”, a plătit 41.160 de lire sterline.

Jemma Banks, voluntară cu vechime în cadrul „Armatei Salvării” și artistă locală, cea care a găsit gravura, a declarat: „A fost un privilegiu să țin în mâini o gravură autentică, semnată de David Hockney, și am fost uimită că a rămas în siguranță în interiorul cărții timp de 46 de ani, arătând la fel de proaspătă ca în ziua în care a ieșit de la presa litografică.

„Fiind artistă locală, mi-am dat seama că această carte ar putea fi ceva special, dar nu mi-am imaginat niciodată cât de importantă avea să se dovedească. Sunt încântată că ceva ascuns atât de mult timp va contribui acum la strângerea de fonduri pentru oamenii din comunitatea noastră care au cea mai mare nevoie de ajutor”.

Cartea „Paper Pools” a lui Hockney conține unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale artistului reprezentând piscine.

Gravura originală semnată, aflată în interiorul cărții, a transformat volumul într-o „piesă de colecție excepțional de rară”, a menționat într-un comunicat „Armata Salvării”.

Maiorul Tracey Bale, care conduce Citadela Armatei Salvării din Norwich, a spus: „Datorită faptului că Jemma a recunoscut că aceasta era cu mult mai mult decât o simplă carte donată, o operă de artă extraordinară a fost păstrată și transformată în fonduri esențiale pentru activitatea noastră”.

Cumpărătorul anonim a declarat: „Admir de mulți ani opera lui David Hockney, așa că achiziționarea unei piese atât de emblematice este ceva cu adevărat special.

Sunt încântat că, în același timp, această achiziție va contribui la sprijinirea activității neprețuite a Armatei Salvării. Este minunat să știi că ceva cu o asemenea importanță culturală poate, de asemenea, să schimbe în mod semnificativ viețile oamenilor”.