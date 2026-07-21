Volodimir Zelenski l-a demis pe Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene, după mai multe zile de proteste la Kiev

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe comandantul militar al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, după mai multe zile de proteste de stradă la Kiev, relatează BBC.

Demiterea acestuia are loc la câteva zile după o altă demitere în interiorul guvernului ucrainean – cea a lui Mihailo Fedorov, popularul ministru al apărării. Forțarea demiterii acestuia a dus la proteste de stradă ample la Kiev, ceva extrem de rar în țara zdruncinată de război.

Zvonurile inițiale că demiterea lui Fedorov a avut legătură cu un conflict între acesta și Sîrski au fost confirmate rapid.

Protestatarii îi dăduseră președintelui ucrainean un „ultimatum” - până vineri să-l demită pe Sîrski de la conducerea armatei.

De ce au vrut protestatarii plecarea lui Sîrski

„Fedorov înseamnă mai mulți ruși morți, Sîrski înseamnă mai mulți ucraineni morți”, este sloganul pe unul dintre pancartele de carton purtate de protestatari la Kiev.

Acest slogan s-a numărat printre miile de pancarte ridicate la Kiev și în alte orașe din Ucraina, în timp ce indignarea față de conducerea țării pe timp de război a izbucnit în stradă.

Motivele principale ale deciziei lui Zelenski au fost intens dezbătute. Printre teorii s-au numărat faptul că președintele îl considera pe Fedorov o amenințare politică sau că eforturile acestuia de a închide sursele de câștiguri obținute prin corupție din minister au nemulțumit persoane apropiate puterii.

Cea mai răspândită teorie s-a dovedit însă corectă: conflictul personal și profesional dintre Fedorov și controversatul comandant-șef al armatei, Oleksandr Sîrski.

Într-o conferință de presă extrem de dură, susținută cu o franchețe fără precedent pentru un oficial de rang înalt dintr-o țară aflată în război, Fedorov l-a atacat deschis pe general. El l-a acuzat pe Sîrski că blochează reformele, întreține o cultură a minciunii și încearcă în mod direct să îl îndepărteze din cercul de încredere al lui Zelenski.

„Toate inițiativele pe care le-am propus au început să fie blocate, iar Sîrski nu este pregătit să discute personal, față în față, despre probleme”, a declarat Fedorov, adăugând că generalul i-a dat lui Zelenski un ultimatum pentru a-l demite din funcția de ministru al apărării.