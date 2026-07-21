De ce s-a spart geamul avionului Ryanair? Șeful companiei aeriene vine cu primele explicații după incidentul șocant

1 minut de citit Publicat la 18:34 21 Iul 2026 Modificat la 18:41 21 Iul 2026

De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului Foto: Getty Images

Incidentul de pe un zbor Ryanair, în care un pasager a fost aspirat parțial prin geamul avionului, ar fi putut fi provocat de o avarie la motor produsă de un „obiect străin”, a spus șeful companiei aeriene, potrivit BBC.

Michael O’Leary a declarat că primele verificări după incidentul din 10 iulie, petrecut pe o cursă între Grecia și Germania, indică această posibilitate. Potrivit lui, „pare să fi fost vorba despre o avarie provocată de un obiect străin la motor, la decolarea de la Salonic”, dar a subliniat că, deocamdată, acest lucru nu poate fi spus „definitiv”.

Șeful Ryanair a insistat că motorul avionului Boeing 737, vechi de 18 ani, fusese verificat și revizuit complet în ultimii doi ani.

Pasagerul rănit este cetățeanul sârb Ljubisa Karović. Capul și umărul său drept au fost trase în afara geamului spart, iar bărbatul a rămas „grav rănit și în stare de șoc”.

Soția lui, Svetlana Grković Maksimović, a povestit pentru BBC Serbia că ea și alți doi pasageri l-au ținut de picioare timp de câteva minute, pentru a-l putea trage înapoi.

„L-am tras înapoi împreună. Avea toată fața deformată și îi curgea sânge din nas și din gură”, a spus femeia.

Bărbatul a fost dus la spital după ce avionul a aterizat de urgență.

Mai mulți pasageri au declarat pentru presa locală că au auzit „un fel de explozie” la bord.

Aeronava era operată de Malta Air, subsidiară a Ryanair.

Dacă ancheta va confirma că avaria a fost provocată de un obiect exterior, acest lucru ar putea conta în stabilirea răspunderii Ryanair sau Boeing în cazul incidentului.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA, NTSB, investighează cazul. O’Leary a spus că un raport preliminar ar urma să fie publicat în aproximativ 28 de zile.