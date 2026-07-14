Soţia pasagerului aspirat pe jumătate afară din avion, în plin zbor, povesteşte momentele de groază: „Dacă murim, murim împreună”

Svetlana Grković cu soțul ei, Ljubiša Karović, în vacanță în Grecia. Imagine din 26 iunie 2026. Sursa foto: Facebook/ Ljubiša Karović

Soţia unui pasager grav rănit în urma unui incident dramatic petrecut la bordul unei aeronave Ryanair, care decolase din Grecia şi se îndrepta spre Germania, a descris pentru prima dată împrejurările în care soţul ei a fost la un pas de a fi aspirat afară din avion prin hublou, după spargerea accidentală a unui geam.

Bărbatul în vârstă de 61 de ani, cetăţean sârb, se află în continuare internat în spital. El a suferit leziuni fizice grave şi traume psihologice în urma zborului de vineri din Salonic spre oraşul bavarez Memmingen, a declarat pentru postul public de televiziune grec ERT soţia sa.

„Soţul meu stătea chiar lângă fereastră. Din fericire, avea centura de siguranţă - centura i-a salvat viaţa”, a povestit Svetlana Maximovic în interviul difuzat luni seara.

Svetlana Grković, care călătorea împreună cu soțul ei, Ljubiša Karović, a declarat pentru postul public elen ERT că acesta a fost „afară din avion până la nivelul pieptului” timp de două minute.

„Am reacționat imediat și i-am prins picioarele. M-am gândit: «Dacă murim, murim împreună»”, a declarat Grković pentru publicația sârbă Nova, potrivit BBC.

Cu ajutorul altor doi pasageri, Grković a spus că a reușit să își tragă soțul - despre care a afirmat că și-a pierdut cunoștința de trei ori - înapoi în interiorul avionului.

Grković a declarat că i s-a părut că o parte a motorului aeronavei s-a desprins, lovind geamul de lângă soțul ei și provocând depresurizarea cabinei. Alți pasageri au relatat, de asemenea, că au auzit ceva asemănător unei explozii.

„Nu poate comunica, nu își amintește întregul eveniment”

Pasagerii au declarat anterior pentru presa locală că Karović își ținuse centura de siguranță prinsă, ceea ce a ajutat persoanele aflate la bord să îl țină în timp ce capul și umerii săi se aflau în exteriorul avionului.

Svetlana Grković a spus că soțul ei, în vârstă de 61 de ani, este „grav rănit și în stare de șoc”.

„Pentru mine este important că este în viață...mâna lui este afectată în mod deosebit de grav și are arsuri. Nu poate comunica, nu își amintește întregul eveniment”, a declarat ea.

Bărbatul a fost aspirat pe jumătate în afara avionului, suferind leziuni la gât şi la umăr, precum şi arsuri. El poartă acum un guler cervical şi este încă în stare de şoc, a declarat soţia lui.

Care a fost cauza incidentului

Potrivit unui consultant tehnic în aviaţie angajat de familia victimei, o piesă de la unul dintre motoarele aeronavei s-ar fi desprins şi ar fi lovit şi spart geamul. Decompresia rapidă rezultată a creat o puternică forţă de aspiraţie, care a tras temporar partea superioară a corpului pasagerului în afara aeronavei, a relatat ERT.

Autoritatea greacă pentru investigarea accidentelor aeriene şi feroviare şi consultantul angajat de familie examinează în prezent aeronava, a precizat postul de televiziune.

Expertul în aviaţie şi pilotul Grigoris Konstantelos a declarat anterior pentru ERT că bănuieşte o succesiune similară de evenimente.

El a afirmat că pasagerii au avut noroc că incidentul s-a produs la scurt timp după decolare, întrucât o diferenţă mai mare de presiune la altitudinea de croazieră ar fi putut provoca o decompresie mult mai violentă, cu potenţial exploziv.

Incidentul de vineri a stârnit panică la bordul avionului. Pilotul a întors aeronava şi a aterizat pe aeroportul de plecare, la scurt timp după decolare.

Pasagerul rănit a fost transportat de serviciile de urgenţă la un spital din Salonic.