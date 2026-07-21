O țară din UE interzice importurile de produse din Cisiordania, „din coloniile israeliene ilegale situate în teritoriile palestiniene”

1 minut de citit Publicat la 17:19 21 Iul 2026 Modificat la 17:21 21 Iul 2026

Containere cu marfă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Produsele provenind din coloniile israeliene situate în teritoriile palestiniene ocupate nu vor mai putea intra în Olanda începând din 22 septembrie, a anunţat marţi guvernul olandez, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Interdicţia se aplică „importului, achiziţionării şi vânzării mărfurilor provenind din coloniile israeliene ilegale situate în teritoriile palestiniene”, a indicat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat, adăugând că este de asemenea interzisă ocolirea acestor măsuri.

Israelul ocupă Cisiordania din 1967. Peste 500.000 de colonişti israelieni trăiesc în acest teritoriu, alături de circa trei milioane de palestinieni.

Toate coloniile israeliene sunt considerate ilegale din punctul de vedere al dreptului internaţional.

„Prin măsurile propuse, Olanda îşi întăreşte angajamentul de a-şi respecta obligaţia juridică internaţională de a nu contribui la această situaţie ilegală”, a afirmat ministerul.

Irlanda, Belgia şi Spania şi-au impus deja propriile restricţii comerciale

Potrivit unui raport de 413 pagini publicat în iunie de organizaţia non-guvernamentală juridică Global Echo, care desfăşoară acţiuni în justiţie în numele palestinienilor, Olanda ar reprezenta singură o treime din totalul exporturilor de produse agricole cultivate în coloniile israeliene ilegale şi aproape jumătate din exporturile spre UE.

Guvernul olandez nu a comunicat însă date oficiale privind importurile ţării din coloniile israeliene.

Mai multe ţări din Uniunea Europeană s-au pronunţat mai devreme în această lună în favoarea unei interdicţii a importurilor provenind din coloniile israeliene în Cisiordania, dar fără a ajunge la un acord.

Irlanda, Belgia şi Spania şi-au impus deja propriile restricţii comerciale.

Violenţele în Cisiordania ocupată de Israel s-au intensificat puternic de la începutul războiului din Gaza, organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului şi ONU vorbind despre atacuri aproape cotidiene ale coloniştilor israelieni, notează AFP.