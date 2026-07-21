Cea mai în vârstă persoană din România a împlinit 111 ani. Noja Paladia este pe locul 124 în topul supercentenarilor

2 minute de citit Publicat la 17:46 21 Iul 2026 Modificat la 18:24 21 Iul 2026

Cea mai în vârstă persoană din România a împlinit 111 ani. Foto: Facebook/Orașul Cugir

Noja Paladia, cea mai în vârstă persoană din România, a împlinit 111 ani pe 20 iulie. Femeia din Cugir face parte dintre cei validați internaționa ca supercentenari, adică oameni care au trecut de 110 ani.

Femeia a fost vizitată de primarul Adrian Teban și de Diane Dobrean, directoarea Centrului Cultural „Valentin Uritescu”. Aceștia i-au oferit o diplomă de apreciere, flori și o sumă simbolică de bani, în semn de respect din partea comunității.

În timpul vizitei, Noja Paladia i-a transmis primarului un mesaj scurt, dar plin de optimism: „Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor!”.

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Cine este Noja Paladia

Noja Paladia, născută Bâldea, s-a născut pe 20 iulie 1915. Povestea ei se întinde peste mai bine de un secol și patru generații, de la anul nașterii sale până la stră-strănepoții născuți un secol mai târziu.

Potrivit reprezentanților orașului Cugir, femeia este îngrijită acasă, de familie. Fiica ei, în vârstă de 76 de ani, îi este alături zi și noapte, iar familia extinsă se implică pentru ca ea să aibă parte de liniște și îngrijire.

Primăria Cugir transmite că statutul Nojei Paladia a fost confirmat pe 16 aprilie 2026 de Gerontology Research Group, organizație internațională care verifică și validează cazurile persoanelor foarte longevive.

Potrivit aceleiași surse, Noja Paladia se află pe locul 124 în lume în clasamentul persoanelor supercentenare aflate în viață și este cea mai în vârstă persoană din regiunea Balcanilor.

De asemenea, ea este prezentată ca fiind cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România și prima femeie supercentenară documentată oficial în țara noastră.

Se apropie de recordul istoric al României

Odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, Noja Paladia se apropie de recordul de longevitate documentat în România.

Recordul național este atribuit lui Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, care a murit pe 27 mai 2026, la vârsta de 112 ani și 351 de zile.

Pentru a deveni cea mai longevivă persoană din istoria documentată a României, Noja Paladia ar trebui să depășească această vârstă.

Primăria Cugir i-a transmis femeii urări de sănătate și liniște, iar comunitatea a marcat aniversarea ca pe un moment rar pentru oraș.