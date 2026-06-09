"Soarele artificial” creat de coreeni a funcționat 102 secunde. Ar putea schimba radical viitorul energiei globale

Inginerii au obținut o stabilitate record folosind materiale îmbunătățite, capabile să reziste la călduri extreme. FOTO: Captură video/Youtube/KFE

Reactorul de fuziune nucleară KSTAR din Coreea de Sud a reușit un progres științific important, menținând plasma la temperaturi de fuziune timp de 102 secunde, într-un pas esențial către reproducerea procesului care alimentează Soarele. Potrivit Korea Institute of Fusion Energy, realizarea apropie cercetătorii de obiectivul pe termen lung al producerii de energie curată și aproape nelimitată, însă energia de fuziune la scară comercială rămâne încă la câteva decenii distanță, potrivit Gadget Review.

Inginerii au obținut o stabilitate record folosind materiale îmbunătățite, capabile să reziste la călduri extreme.

Acest record de 102 secunde înseamnă mai mult decât rezistență — el demonstrează funcționarea în „mod de înaltă confinare”, în care câmpurile magnetice mențin particulele de plasmă strâns compactate pentru eficiență maximă. Potrivit anunțului Korea Institute of Fusion Energy, echipa KSTAR a modernizat componentele de tip „divertor” cu tungsten, piese care gestionează „evacuarea” plasmei de 100 de milioane de grade, asemenea scuturilor termice ale unei nave spațiale la reintrarea în atmosfera Pământului. Aceste materiale împiedică destabilizarea reacției în condiții de temperaturi de șapte ori mai mari decât nucleul Soarelui.

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De ce durata contează mai mult decât temperatura

Viitoarele centrale de fuziune au nevoie de funcționare susținută, nu de explozii scurte de energie.

Experimentele anterioare de fuziune semănau adesea cu focuri de artificii — spectaculoase, dar de scurtă durată. Centralele comerciale trebuie să producă energie constantă și predictibilă, ore sau chiar zile la rând.

Cercetătorii de la Korea Institute of Fusion Energy au demonstrat că pot menține echilibrul delicat necesar fuziunii controlate, apropiind tehnologia de momentul în care ar putea înlocui combustibilii fosili.

Drumul rămâne lung

Provocările inginerești separă încă succesul de laborator de rețeaua electrică reală. Acest moment de referință al KSTAR reprezintă un progres important în cercetare, însă energia de fuziune comercială rămâne, conform planurilor industriei, la câteva decenii distanță.

Reactorul nu produce încă electricitate — ci testează știința necesară viitoarelor centrale. KFE își propune să ajungă la 300 de secunde de funcționare, în timp ce echipele din întreaga lume încearcă să rezolve probleme precum materialele care rezistă zeci de ani la bombardament cu neutroni și sistemele care produc mai multă energie decât consumă.

Această descoperire arată că fuziunea poate atinge stabilitatea necesară pentru producerea de energie la scară practică. Nepoții noștri ar putea trăi într-o lume alimentată de fuziune, însă facturile noastre de azi depind încă de energiile regenerabile și nucleare existente.