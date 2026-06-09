Un pod de frontieră Canada-SUA, pe care Trump amenințase că-l va bloca, va fi inaugurat

Podul Gordie Howe a fost numit după legendarul hocheist canadian. Foto: Getty Images

Un nou pod între Canada şi Statele Unite, pe care preşedintele american Donald Trump ameninţase că îl va bloca în februarie, urmează să fie inaugurat în această săptămână, a anunţat marţi prim-ministrul Mark Carney, relatează Agerpres.



Şeful guvernului canadian a salutat marţi „cooperarea dintre cele două ţări”, fără a oferi mai multe detalii cu privire la negocierile care au permis ieşirea din impas.

Aflat în construcţie din 2018 pentru un cost total de 5,7 miliarde de dolari canadieni, podul Gordie Howe urmează să lege oraşul american Detroit (Michigan) de oraşul canadian Windsor (Ontario).



Deschiderea podului Gordie Howe, numit după legendarul hocheist canadian, a fost ameninţată în februarie de Donald Trump care considera că Statele Unite ar trebui să deţină „cel puţin jumătate” din această infrastructură.



„Nu voi permite ca acest pod să se deschidă până când Statele Unite nu vor primi o compensaţie pentru tot ceea ce le-am dat”, a scris atunci preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.



Aceste afirmaţii contrazic totuşi datele oficiale, conform cărora infrastructura a fost finanţată în întregime de Canada şi va fi administrată în comun de guvernul canadian şi de cel al statului Michigan.



Ameninţările preşedintelui american cu privire la pod au fost făcute într-un context de tensiuni comerciale puternice între cele două ţări, la scurt timp după ce Ottawa încheiase un acord comercial preliminar cu Beijingul, ceea ce provocase noi ameninţări cu taxe vamale din partea SUA.



De la revenirea sa la putere, Donald Trump şi-a multiplicat declaraţiile ostile la adresa Canadei, precum şi atacurile comerciale şi economice, făcând din nou referire la Canada ca fiind „al 51-lea stat”, pe 1 iunie, pe reţeaua sa Truth Social.





