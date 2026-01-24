Trump ameninţă Canada cu taxe vamale de 100% dacă încheie un acord comercial cu Beijingul: "China o va devora, o va distruge complet"

Trump ameninţă Canada cu taxe vamale de 100%. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat Canada, sâmbătă, cu taxe vamale de 100% dacă această ţară va încheia un acord comercial cu Beijingul. "China va devora Canada, o va distruge complet, inclusiv afacerile, structura socială și modul de viață general", a postat Trump pe reţeaua lui socială.

"Dacă guvernatorul Carney crede că va transforma Canada într-un "port de descărcare" pentru China, de unde să trimită mărfuri și produse în Statele Unite, se înșeală amarnic.

China va devora Canada, o va distruge complet, inclusiv afacerile, structura socială și modul de viață general. Dacă Canada va încheia un acord cu China, va fi imediat lovită de o taxă vamală de 100% aplicată tuturor mărfurilor și produselor canadiene care intră în SUA", a ameninţat Donald Trump.

Trump retrage invitația făcută Canadei de a se alătura Consiliului Păcii

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că îi retrage invitaţia adresată premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”.

„Vă rugăm să consideraţi această scrisoare ca o notificare a retragerii de către Consiliul pentru Pace a invitaţiei sale de a participa la ceea ce va fi cel mai prestigios Consiliu al Liderilor reunit vreodată”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Într-un discurs susţinut marţi la Forumul Economic Mondial, în Elveţia, Carney a subliniat ruptura din ordinea mondială şi a îndemnat „puterile medii” să se unească pentru a confrunta forţele „hegemonice”. La care Donald Trump i-a răspuns că Canada există „datorită Statelor Unite”.

„Canada nu există datorită Statelor Unite”, a replicat joi prim-ministrul canadian. „Canada prosperă pentru că suntem canadieni. Suntem stăpâni în propria noastră casă, aceasta este ţara noastră, acesta este viitorul nostru”, a adăugat el în oraşul Quebec, explicând dorinţa lui de a face din ţara sa un "far" în această perioadă de „declin democratic”.