Premierul Mark Carney, la summitul Comunității Politice Europene: Canada este „cea mai europeană dintre țările non-europene”

Publicat la 17:18 04 Mai 2026

Europa și Canada împărtășesc „istorie, valori și încredere", a spus Mark Carney

Canada este „cea mai europeană dintre țările non-europene”, a declarat luni premierul canadian Mark Carney, cu ocazia primei sale participări la summitul Comunității Politice Europene (CPE) de la Erevan, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Este logic ca țara mea să fie primul stat non-european care se alătură acestui forum, întrucât suntem cea mai europeană dintre țările non-europene”, a afirmat Carney în cadrul intervenției sale în plenul forumului de la Erevan.

Europa și Canada, a spus el, împărtășesc „istorie, valori și încredere”, estimând la 60.000 numărul cetățenilor de origine armeană din țara sa.

Carney a subliniat că țara sa a apărat în practică aceste valori, Canada fiind una dintre țările care au acordat cel mai mare sprijin economic și militar Ucrainei în războiul declanșat de invazia Rusiei, fiind totodată prezentă în regiunea baltică, în Arctica sau în cadrul actualei misiuni europene din Armenia.

Evocând motto-ul „nostalgia nu este o strategie”, premierul canadian a afirmat că nu crede nici că comunitatea internațională este condamnată să se supună „unei lumi mai tranzacționale, mai izolaționiste și mai brutale”.

Prim-ministrul canadian a subliniat că independența strategică nu se limitează la alimente, energie și apărare, ci trebuie să includă semiconductorii, comunicațiile spațiale, suveranitatea digitală, mineralele critice, energia curată, vaccinurile și sistemele de plată independente.

În acest sens, el a spus că încrederea între ambele părți ale Atlanticului creează oportunități enorme pentru valorificarea „uriașului său potențial” pentru o lume „mai prosperă, sustenabilă și echitabil”', deoarece - a subliniat el - ambele economii, canadiană și europeană, sunt „extrem de complementare”.

Pe fondul reducerii dependenței Europei de hidrocarburile rusești, Carney a menționat că Canada este al treilea cel mai mare producător de petrol și al patrulea cel mai mare producător de gaze naturale și că este hotărâtă să combată schimbările climatice.

„Ne aflăm aici din motive morale și de securitate legate de cooperarea noastră în Caucaz, în țările baltice și în Ucraina. Sunt ferm convins că ordinea internațională va fi reconstruită, dar va fi reconstruită din Europa”, a afirmat el.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, au calificat luni summitul CPE drept unul „istoric”, în mare parte datorită prezenței, pentru prima dată, a unei țări care nu aparține bătrânului continent.

„Bine ai venit, Mark! (...).Aici ești printre prieteni!', a spus Costa. Canada este 'un partener apropiat' al UE, întrucât îi împărtășește 'viziunea globală asupra securității' și dorește să construiască împreună cu Bruxelles 'o ordine internațională bazată pe principii și fundamentată pe dreptul internațional și umanitar”, a adăugat președintele CE.

Complexul Karen Demircian din Erevan găzduiește luni o reuniune la care participă reprezentanți ai 48 de țări de pe continent, precum și ai Canadei și lideri ai NATO, Parlamentului European, OSCE și Consiliului Europei.