Nicuşor Dan, după întâlnirea cu vicepreşedintele turc la Erevan: Turcia e cel mai important partener comercial al României în afara UE

1 minut de citit Publicat la 15:36 04 Mai 2026 Modificat la 15:36 04 Mai 2026

Nicuşor Dan, întâlnire cu vicepreşedintele turc la Erevan. Sursa foto: Nicusor Dan / X

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, luni, după ce s-a întâlnit la Erevan şi cu vicepreședintele Turciei, Cevdet Yılmaz, că acest stat este "cel mai important partener comercial al României în afara Uniunii Europene". Liderul de la Cotroceni a adăugat că "am avut un schimb fructuos de discuții despre excelentele noastre relații bilaterale și despre Parteneriatul nostru Strategic".

"La Summitul #EPC de la Erevan, am avut o întâlnire foarte bună cu vicepreședintele Republicii Turcia, Cevdet Yılmaz. Am avut un schimb fructuos de discuții despre excelentele noastre relații bilaterale și despre Parteneriatul nostru Strategic.

Turcia este cel mai important partener comercial al României în afara Uniunii Europene și ne menținem angajamentul de a valorifica întregul potențial al relației noastre", a postat Nicuşor Dan pe X.

Nicuşor Dan s-a întâlnit şi cu prinţul Albert al II-lea

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, că s-a întâlnit, la Erevan, cu prinţul Albert al II-lea de Monaco. Şeful statului a afirmat că "România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internațională bazată pe reguli și un continent european pașnic și sigur".

Nicușor Dan este prezent, luni, la summitul Comunității Politice Europene din Armenia, unde conduce împreună cu președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o dezbatere cu tema „Consolidarea rezilienței democratice și abordarea amenințărilor hibride”.

At the #EPC Summit in Yerevan I had a very good meeting with the Vice-President of the Republic of Türkiye, Cevdet Yılmaz. We had a fruitful exchange about our excellent bilateral relations and our Strategic Partnership. Türkiye is Romania's most important trading partner outside… pic.twitter.com/6pcCDby3Nh — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 4, 2026