Nicuşor Dan s-a întâlnit cu prinţul Albert al II-lea. "România şi Monaco împărtăşesc o preocupare pentru un continent european pașnic"

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, că s-a întâlnit, la Erevan, cu prinţul Albert al II-lea de Monaco. Şeful statului a afirmat că "România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internațională bazată pe reguli și un continent european pașnic și sigur".

"Am avut plăcerea de a mă întâlni cu Principele Albert al II-lea de Monaco la Summitul de la Erevan. România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, ordinea internațională bazată pe reguli și un continent european pașnic și sigur.

Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună și de acum înainte", a postat Nicuşor Dan pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan este prezent, luni, la summitul Comunității Politice Europene din Armenia, unde conduce împreună cu președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o dezbatere cu tema „Consolidarea rezilienței democratice și abordarea amenințărilor hibride”.

Nicușor Dan este nevoit să-și scurteze vizita oficială în Armenia, unde participă la summitul Comunității Politice Europene din cauza tensiunilor din țară, generate de votul pe moțiunea de cenzură. Șeful statului este așteptat să revină în România pentru a fi prezent la dezbaterile din Parlament.