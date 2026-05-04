Nicușor Dan este la summitul Comunității Politice Europene din Armenia. De la 13.15 va conduce o dezbatere despre amenințări hibride

Publicat la 09:52 04 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan este prezent, luni, la summitul Comunității Politice Europene din Armenia, unde va conduce împreună cu președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, o dezbatere cu tema „Consolidarea rezilienței democratice și abordarea amenințărilor hibride”.

Dezbaterea începe la ora 13.15, potrivit Administrației Prezidențiale.

Președintele Nicușor Dan este nevoit să-și scurteze vizita oficială în Armenia, unde participa la summitul Comunității Politice Europene din cauza tensiunilor din țară. Decizia vine în contextul votului pe moțiunea de cenzură și al crizei politice din țară. Șeful statului este așteptat să revină în țară pentru a fi prezent la dezbaterile din Parlament.

Cea de-a opta reuniune a comunității politice europene are loc la Erevan, în Armenia, la 4 mai 2026, sub deviza 'Clădim viitorul: unitate și stabilitate în Europa'. Lideri de pe întregul continent vor discuta despre cooperarea privind reziliența democratică, promovarea conectivității și consolidarea securității economice și energetice, conform consilium.europa.eu/.

Summitul va fi coprezidat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian.

La reuniunea Comunității politice europene au fost invitați să participe 48 de șefi de stat și de guvern. De asemenea, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, va participa la summit în calitate de invitat.



Ca de fiecare dată, la reuniune sunt așteptați 47 de șefi de stat și de guvern din cele 27 de state membre ale UE, dar și din țări extra-UE: state membre ale UE, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Canada, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveăia, Turcia, Ucraina, Regatul Unit, scrie Agerpres.

Cmunitatea politică europeană este o platformă de coordonare politică, interguvernamentală, care își propune să promoveze dialogul politic și cooperarea, în vederea abordării chestiunilor de interes comun și să consolideze securitatea, stabilitatea și prosperitatea continentului european.

Comunitatea politică europeană s-a reunit până în prezent de șapte ori. Următoarea reuniune a Comunității politice europene va avea loc în Irlanda, în noiembrie 2026. Prima reuniune a comunității politice europene a avut loc în 2022.



Prima reuniune a Comunității politice europene, ce a reunit lideri de pe întregul continent, a avut loc la 6 octombrie 2022, la Praga. Liderii participanți au discutat atunci, în principal, probleme de pace și securitate, cu accent pe războiul Rusiei în Ucraina și criza energetică. În marja reuniunii, președintele Consiliului European, Charles Michel, și președintele Franței, Emmanuel Macron, s-au întâlnit cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian. Armenia a fost de acord să faciliteze o misiune civilă a UE de-a lungul frontierei cu Azerbaidjanul, care să dureze două luni. Azerbaidjanul a fost de acord să coopereze cu această misiune în ceea ce îl privește.



În cadrul următoarei reuniuni, desfășurate la 1 iunie 2023, în Republica Moldova, șefii de stat și de guvern au discutat despre eforturile comune pentru pace și securitate, reziliență energetică și conectivitate și mobilitate în Europa.



A treia reuniune a Comunității politice europene s-a desfășurat la 5 octombrie 2023, la Granada, în Spania, conform https://www.epcsummit2023.md/ și consilium.europa.eu/. La reuniune au participat 44 de șefi de stat sau guvern, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de lideri ai UE. Liderii au discutat despre modalitățile prin care Europa poate deveni mai rezilientă, mai prosperă și mai geostrategică, scrie consilium.europa.eu/. De asemenea, în marja reuniunii, președintele Consiliului European, Charles Michel, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, s-au întâlnit cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, convenind asupra acordării de asistență umanitară suplimentară Armeniei. Liderii europeni au solicitat Armeniei și Azerbaidjanului să îi elibereze pe toți deținuții și să coopereze pentru a aborda soarta persoanelor dispărute.



Cea de-a patra reuniune a comunității politice europene din 18 iulie 2024 a reunit lideri de pe întregul continent la Palatul Blenheim, în Oxfordshire, Regatul Unit. Liderii și-au reafirmat, în context, sprijinul continuu pentru Ucraina și au purtat discuții privind energia și conectivitatea, securitatea și democrația, precum și migrația, informează consilium.europa.eu/.



În 7 noiembrie 2024, la Budapesta, a avut loc cea de-a cincea reuniune a Comunității politice europene. Liderii au discutat, în context: despre provocările cu care se confruntă Europa în materie de securitate, în contextul războiului din Ucraina și al escaladării situației în curs din Orientul Mijlociu; despre migrația ilegală; despre aspecte legate de securitatea economică și de conectivitate din perspectiva energiei, a transporturilor, a tehnologiei informației și a comerțului mondial. Relațiile UE-SUA au fost, de asemenea, un subiect de discuție între lideri, având în vedere recentele alegeri din SUA, mai scrie consilium.europa.eu/.



Cea de-a șasea reuniune a comunității politice europene, având ca temă 'Noua Europă într-o lume nouă: unitate - cooperare - acțiune comună'', a avut loc la Tirana, în Albania, la 16 mai 2025, reunind lideri de pe întregul continent. Au fost abordate teme precum securitatea și reziliența democratică a Europei, competitivitatea și provocările în materie de mobilitate, migrația și capacitarea tinerilor, se arată pe https://www.consilium.europa.eu/.



La 2 octombrie 2025 a avut loc, la Copenhaga, cea de-a șaptea reuniune a Comunității politice europene. Temele abordate au inclus modalități de a întări Ucraina, situația generală a securității în Europa, securitatea economică, migrația, informează site-ul consilium.europa.eu/.

Ideea inițiativei unei comunități politice europene aparține președintelui francez, Emmanuel Macron, care, la 9 mai 2022, a prezentat acest proiect în fața Parlamentului European, la Strasbourg, în plină dezbatere privind lansarea procesului de aderare a Ucrainei. Macron a afirmat atunci că ar fi nevoie de ''decenii'' pentru ca Ucraina să adere la UE și sugera că, între timp, țara poate face parte dintr-o ''comunitate politică europeană'', care ar putea include Regatul Unit, țară ieșită din UE în 2020, sau Republica Moldova.



În 19 mai 2022, președintele Macron a explicat că eventuala ''comunitate politică europeană'' ar fi ''complementară'' procesului de aderare la Uniunea Europeană și nu ''o alternativă'' la acesta, conform AFP.