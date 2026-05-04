Patronii bulgari acuză că obligaţia de acorda libere angajaţilor, când sărbătorile "cad" în weekend, aduce pierderi de milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 10:34 04 Mai 2026 Modificat la 10:34 04 Mai 2026

Patronii bulgari acuză că obligaţia de acorda libere angajaţilor, când sărbătorile "cad" în weekend, aduce pierderi de milioane de euro. FOTO: Getty Images

Organizația patronală din Bulgaria, Asociația Capitalului Industrial din Bulgaria (AIKB), a adoptat o poziție fermă împotriva practicii actuale de a acorda zile libere angajaţilor atunci când sărbătorile legale "cad" în weekend, pe motiv că sistemul generează pierderi economice semnificative, de milioane de euro, și ar trebui reconsiderat, notează Novinite.

Potrivit grupului, Bulgaria va avea 12 zile de sărbătoare legală oficială în 2026, toate fiind nelucrătoare prin lege. În plus, se așteaptă adăugarea a încă trei zile nelucrătoare, deoarece 25 mai, 7 septembrie și 28 decembrie "cad" duminica. Angajatorii spun că acest lucru reduce efectiv timpul de lucru total și scade producția economică totală.

Organizaţia estimează că fiecare zi nelucrătoare suplimentară costă economia între 90 de milioane și 120 de milioane de euro. Aceste cifre sunt descrise ca fiind orientative, bazate pe PIB-ul național distribuit pe aproximativ 250 de zile lucrătoare pe an.

Directorul executiv, Dobrin Ivanov, a declarat că calculele sunt aproximative, dar ilustrează totuși impactul mai larg al reducerii timpului de muncă asupra producției. El a susținut că Bulgaria ar trebui să abandoneze politica introdusă în 2017, care compensează sărbătorile legale care cad în weekend cu zile libere suplimentare. În opinia sa, această abordare are consecințe pe termen lung asupra performanței economice.

Organizația a abordat, de asemenea, ideea ca 20 aprilie să devină o zi liberă oficială, legată de Revolta din Aprilie. Deși recunosc importanța sa istorică, angajatorii au avertizat împotriva creșterii numărului de zile nelucrătoare. După cum au spus ei, „nu ar trebui făcută o alegere între memoria istorică și dezvoltarea economică”, adăugând că veniturile mai mari depind de productivitate și nu de mai puține zile lucrătoare.