De ce Canada participă la summitul de la Erevan. Este prima țară non-europeană prezentă la reuniunea Comunității Politice Europene

Canada va deveni prima țară din afara Europei care participă la o reuniune a Comunității Politice Europene. Premierul Mark Carney va lua parte luni la summitul organizat la Erevan, în Armenia, alături de lideri din peste 48 de state, scrie The Guardian.

Carney a spus că vrea să construiască noi alianțe comerciale și diplomatice, după pierderea unor piețe americane în timpul administrației Donald Trump. Participarea sa este și un semnal de sprijin occidental pentru Armenia, care încearcă să se îndepărteze de Rusia. În același timp, poziția Washingtonului față de țările aflate în conflict cu Moscova, precum Ucraina, rămâne neclară. Diplomații canadieni au respins însă ideea că Ottawa ar urmări aderarea la Uniunea Europeană.

Printre principalele teme discutate la Erevan se vor afla planul lui Trump de a retrage peste 5.000 de militari americani din Germania în următorul an și efectele economice ale unui conflict prelungit între SUA și Iran asupra economiilor occidentale. Armenia are graniță cu Iranul, dar, spre deosebire de Azerbaidjan, nu a afirmat că rachete iraniene ar fi căzut pe teritoriul său.

Erevanul a fost ales pentru a găzdui reuniunea Comunității Politice Europene, o inițiativă susținută de președintele francez Emmanuel Macron, la care participă și Marea Britanie. Alegerea capitalei armene îi oferă Armeniei ocazia să arate că își întărește legăturile cu Europa și că își continuă distanțarea treptată de Rusia, fostul său principal aliat.

Premierul armean Nikol Pașinian a încercat în ultimii ani să reducă dependența țării sale de Moscova și să caute noi parteneriate. În practică, această politică apropie tot mai mult Armenia de Europa. Partidul său, Contractul Civil, se pregătește pentru alegerile parlamentare din iunie și are nevoie de o victorie clară pentru ca Pașinian să poată continua negocierile de pace cu Azerbaidjanul. El se confruntă cu trei partide de opoziție mai apropiate de Rusia.

Thomas de Waal, cercetător la Carnegie Europe și specialist în regiunea Caucazului, a spus că liderii europeni vor trebui să fie prudenți la Erevan. „Pe de o parte, reuniunea poate părea un eveniment de susținere pentru Pașinian înainte de alegeri. Pe de altă parte, liderii europeni trebuie să discute serios despre cum poate fi construită o Armenie mai stabilă și mai puțin divizată”, a explicat el.

„Armenia merită toată atenția Europei. Țara este aproape de un acord de pace dificil, dar foarte important, cu Azerbaidjanul. Acesta ar putea duce la redeschiderea frontierelor cu Azerbaidjanul și Turcia, închise din anii ’90. În același timp, Armenia are o șansă istorică să își reducă dependența de Moscova, în timp ce războiul din Ucraina consumă tot mai mult resursele Rusiei”, a mai spus de Waal.

La o zi după reuniunea Comunității Politice Europene, Armenia speră ca primul summit bilateral cu Uniunea Europeană, programat marți, să aducă fonduri suplimentare pentru susținerea democrației și progrese privind liberalizarea vizelor. În martie, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat, în timpul unei vizite în Armenia, că „Armenia și UE nu au fost niciodată mai apropiate”.

Armenia, o țară cu aproximativ 3 milioane de locuitori, a semnat un acord amplu de parteneriat cu Uniunea Europeană în 2017. Anul trecut, autoritățile de la Erevan au adoptat o lege prin care și-au declarat oficial intenția de a cere aderarea la UE. Prin această decizie, Armenia a ales o direcție politică diferită de cea a Georgiei vecine.

În același timp, Armenia rămâne membră a Uniunii Economice Eurasiatice, condusă de Rusia, și a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, alianță militară dominată de Moscova. Totuși, Erevanul și-a înghețat participarea la această alianță în 2024.

Vladimir Putin a declarat în aprilie că Armenia nu poate face parte în același timp din Uniunea Europeană și din alianța militară condusă de Rusia. „Este pur și simplu imposibil prin definiție”, i-a spus liderul rus lui Pașinian.

Emmanuel Macron este unul dintre cei mai importanți susținători ai apropierii dintre Europa și Armenia. Participarea sa la summitul de la Erevan este tratată cu o importanță apropiată de cea a unei vizite de stat. Macron este așteptat să participe și la un concert în Gyumri, al doilea oraș ca mărime al Armeniei.

Comunitatea Politică Europeană a fost creată în 2022 și reunește statele membre ale Uniunii Europene, dar și mai multe țări din afara blocului comunitar, printre care Marea Britanie, Turcia, Norvegia, Elveția, Islanda și Serbia. Grupul nu are un secretariat oficial și, de multe ori, evită declarațiile lungi. În schimb, pune accent pe discuții directe între lideri.

La început, Comunitatea Politică Europeană a fost privită cu scepticism. Unii au considerat-o o soluție de compromis pentru țările care așteaptă de ani de zile să avanseze pe drumul aderării la UE. Totuși, faptul că liderii europeni continuă să participe la aceste reuniuni arată că formatul este considerat util.

Cu sprijinul lui Trump, Armenia și Azerbaidjan au parafat anul trecut, în august, la Washington, un acord de pace. Azerbaidjanul a transmis că va semna acordul final doar după ce Armenia își va modifica Constituția. Baku susține că documentul conține revendicări teritoriale față de Azerbaidjan, acuzație respinsă în mod repetat de autoritățile armene.