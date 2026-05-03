Bolojan vs. Grindeanu. O moțiune, 22 de parlamentari și 3 scenarii. Toate calculele înaintea zilei decisive pentru Guvern

4 minute de citit Publicat la 23:30 03 Mai 2026 Modificat la 23:42 03 Mai 2026

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu își joacă viitorul politic la moțiunea de marți. Foto: Colaj INQUAM Photos

Ziua de marți va fi decisivă pentru soarta liderilor celor mai importante partide din România: Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, și semnată de 254 de parlamentari, va fi dezbătută și votată în plenul Parlamentului. Pentru a fi adoptată iar guvernul Bolojan să fie demis sunt necesare 233 de voturi. Moțiunea are și o miză politică uriașă pentru viitorul liderilor PSD și PNL. Dacă moțiunea trece, Ilie Bolojan este demis și nu mai poate fi propus premier. Dacă moțiunea este respinsă la vot, Sorin Grindeanu va fi cel care va deconta eșecul moțiunii, apropierea de AUR și rămânerea lui Bolojan la Palatul Victoria precum și trecerea PSD în Opoziție cu riscul decuplării partidului de la resursele finaciare asigurate de prezența într-un guvern.

Este evident că pentru cei doi lideri mizele zilei de marți sunt uriașe. În afară de cei doi, alți lideri câștigă indiferent de soarta moțiunii. Printre aceștia se numără și liderul AUR, George Simion. Eșecul moțiunii nu va fi decontat de AUR, fiind o moțiune comună cu PSD, între timp partidul lui Simion a fost legitimat prin cooptarea alături de PSD, iar în cazul unui succes, liderul AUR va fi cel care a ajutat la dărâmarea guvernului.

Deși la o primă vedere numărul de semnături de pe moțiunea de cenzură pare unul suficient pentru ca aceasta să treacă fără emoții, diferența de 22 de voturi este una fragilă în cazul unui vot unde pot apărea surprize. Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, Grupul PACE, POT și parlamentari independenți și neafiliați.

Duminică seara, la Antena 3 CNN, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că mai sunt necesare „5-10 voturi” ca moțiunea să nu treacă și premierul Bolojan să fie salvat.

„În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuție. Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări”, a spus Ciucu.

Cum arată calculele înainte de moțiune. Cine ar putea trăda

Dacă în cazul celor 217 parlamentari PSD și AUR disciplina de partid poate asigura o oarecare garanție a votului, în cazul celorlalți nu există garanții, mai ales că în ultimele zile liberalii și cei din USR au încercat să îi convingă să renunțe la dărâmarea guvernului.

Câți parlamentari au semnat moțiunea anti-Bolojan și din ce partide:

127 - PSD

90 - AUR

17 - Neafiliați

10 - Grupul PACE

7 - POT

3 - UPR (Uniți pentru România)

Total: 254 de semnături

Majoritate necesară: 233

22 de voturi diferențā.

Sunt 22 de voturi care pot decide soarta lui Ilie Bolojan dar și a lui Sorin Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat joi, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN, dacă va demisiona din fruntea partidului în cazul în care moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan pică la vot. „Lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”, a răspuns acesta. „Dacă moțiunea nu trece, facem o analiză internă. Toate lucrurile sunt pe masă, dar lucrurile nu se vor întâmpla așa”, a răspuns Sorin Grindeanu.

De partea cealaltă, în cazul în care moțiunea trece, Ilie Bolojan va fi demis, iar președintele, potrivit deciziilor anterioare ale CCR, nu îl mai poate propune din nou premier.

Totuși, Ilie Bolojan a anunțat că în cazul în care moțiunea trece, PNL ar putea intra din nou la guvernare, însă nu într-un guvern cu PSD. Pentru a face acest lucru, un premier desemnat (altul decât Ilie Bolojan) ar trebui să formeze o majoritate cu USR, UDMR și Minorități. Matematica parlamentară nu este însă de partea partidelor cu care liderul PNL ar vrea un nou guvern.

Câte voturi ar avea nevoie Bolojan pentru un guvern fără PSD:

Dacă moțiunea trece, va fi un guvern fără Bolojan premier.

Dacă moțiunea cade, Bolojan ar putea încerca să găsească voturi pentru un guvern cu majoritate parlamentară.

PNL - 74 de voturi

USR - 59 de voturi

UDMR - 32 de voturi

Minorități - 17 voturi

Total: 182 de voturi

Necesar pentru învestirea unui guvern: 233

Bolojan are nevoie de 51 de voturi din alte partide.

Recent, liderul PNL nu a exclus o soluție de tip UNPR pentru formarea unei noi majorități parlamentare fără PSD. Asta ar presupune să găsească parlamentari dispuși să părăsească partide precum PSD și AUR, sau să strângă alți parlamentari de la celelalte grupuri politice.

Cum arată Parlamentul:

PSD: 129

PNL: 74

AUR: 90

USR: 59

UDMR: 32

PACE: 12

SOS: 15

POT: 16

Neafiliați: 19

Minorități: 17

Trei scenarii după ziua de marți

Dacă moțiunea trece, Bolojan e demis, urmează consultări. Președintele poate propune un premier din partea partidelor, sau un premier tehnocrat.

Scenariul 1: Guvern PSD-PNL-USR-UDMR cu premier de la PNL, altul decât Ilie Bolojan.

Scenariul 2: Guvern PSD-PNL-USR-UDMR cu premier tehnocrat.

Scenariul 3: Guvern minoritar, sau soluții de tip UNPR în Parlament.

Criza politică după moțiune ar putea fi una de durată, iar rolul principal îi va reveni președintelui Nicușor Dan care va trebui să medieze între partide și să desemneze un premier.

Alte variante, precum alegerile anticipate (două propuneri de premier respinse în Parlament și dizolvarea Parlamentului), precum și un guvern PSD-AUR sunt improbabile.

Dacă moțiunea nu trece, Guvernul Bolojan rămâne în funcție până la o următoare moțiune de cenzură (cel puțin până în toamnă). În această sesiune, parlamentarii care au semnat deja moțiunea nu mai pot iniția una nouă. Situația interimatelor (care expiră după 45 de zile) și a configurației politice schimbate după ieșirea PSD de la guvernare ar putea ajunge la CCR.