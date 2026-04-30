Ce spune Grindeanu, întrebat dacă va demisiona din fruntea PSD în cazul în care moțiunea nu trece: „Mă cheamă Ilie Bolojan?”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Captură Antena 3 CNN

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat joi, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN, dacă va demisiona din fruntea partidului în cazul în care moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan pică la vot. „Lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia?”, a fost răspunsul social-democratului.

„Dacă moțiunea nu trece, facem o analiză internă. Toate lucrurile sunt pe masă, dar lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia? Îmi dau demisia dacă așa se deblochează”, a răspuns Sorin Grindeanu, întrebat dacă va demisiona din fruntea PSD dacă pică moțiunea.

Liderul PSD a vorbit joi seară despre ce se va întâmpla după moțiunea de cenzură anti-Bolojan.

PSD și AUR au făcut alianță în Parlamentul României pentru demiterea guvernului Bolojan. Moțiunea celor două formațiuni a fost depusă și semnată de 251 de parlamentari. E nevoie de votul a 233 de parlamentari pentru demiterea guvernului, iar acesta va avea loc marți, pe 5 mai.

Moțiunea de cenzură a fost depusă, marți, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Birourile Permanente reunite ale Parlamentului s-au reunit tot astăzi, în şedință, pentru declanşarea procedurii oficiale. Mâine va fi citită în plenul Parlamentului moţiunea de cenzură, iar votul va avea loc marţi, la ora 11.

Cseke Attila, președintele UDMR și ministrul interimar al Sănătății, a afirmat că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură.

Marți, Partidul Național Liberal a transmis un mesaj către cei din PSD „care se revendică din valorile pro-europene”: „Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”. Mai mult, partidul a cerut parlamentarilor care cred în direcția euroatlantică a României „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”.

Președintele României a avut prima reacție după depunerea moțiunii marți, la Summit-ul Inițiativel celor Trei Mări, unde a spus că are încredere în PSD că nu va face un Guvern cu AUR.

„Este extrem de improbabil, așa cum a declarat și președintele PSD. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a spus el.