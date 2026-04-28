Nicușor Dan spune că are încredere că PSD nu va face Guvern cu AUR: A spus-o liderul său. Trebuie să îl luăm în serios

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți prima reacție după depunerea moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Președintele a subliniat că era „un scenariu la care ne așteptam” și a adăugat că un Guvern PSD-AUR este „extrem de improbabil”.

„Astăzi s-au întâmplat două lucruri: s-a depus o moțiune de cenzură și, în Parlament, s-au votat 9 miliarde de euro pentru SAFE. Avem, așadar, o moțiune, un scenariu la care ne așteptam, dar trebuie să salutăm direcția proeuropeană și responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect atât de important pentru România.

Mi-am exercitat alaltăieri rolul de mediator. Faptul că am avut votul de azi se datorează acestui lucru (N.r. - votul pe SAFE)”, a spus Nicușor Dan după Summit-ul celor Trei Mări.

Despre Ilie Bolojan, Președintele a spus că este „o persoană foarte serioasă”. Mai mult, el vede „extrem de improbabil” un guvern PSD-AUR.

„Este o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, dar avem un split între două jumătăți ale direcției proeuropene, iar acest lucru s-a transpus în moțiune. Față de asta, îmi păstrez echidistanța.

Este extrem de improbabil, așa cum a declarat și președintele PSD. Sunt niște oameni care sunt în funcții de lideri de partid, vorbesc din aceste funcții și trebuie să îi luăm în serios”, a mai spus el.

Despre scenariul alegerilor anticipate, el a spus că nu trebuie luat prea mult în seamă.

„Noi tot avansăm în scenarii, dar lista o avem de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil. Niciuna dintre crizele de până acum nu s-a terminat în anticipate. Este un scenariu, dar nu trebuie să îl luăm prea mult în considerare. PSD a făcut un lucru bun că u votat astăzi SAFE”, a spus Președintele.

Moțiunea de cenzură a fost depusă, marţi, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Birourile Permanente reunite ale Parlamentului s-au reunit tot astăzi, în şedință, pentru declanşarea procedurii oficiale. Mâine va fi citită în plenul Parlamentului moţiunea de cenzură, iar votul va avea loc marţi, la ora 11.

Cseke Attila, președintele UDMR și ministrul interimar al Sănătății, a afirmat că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură.

Marți, Partidul Național Liberal a transmis un mesaj către cei din PSD „care se revendică din valorile pro-europene”: „Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”. Mai mult, partidul a cerut parlamentarilor care cred în direcția euroatlantică a României „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”