Dominic Fritz a publicat un selfie cu Ilie Bolojan după ședința de la Cotroceni. USR nu mai face guvern cu PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus luni că „PSD și AUR aleg haosul și propriile interese”, după ce ambele partide au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. „26 de miliarde de euro pentru spitale, școli, locuri de muncă, apărarea țării sunt pentru PSD și AUR un detaliu irelevant”, a subliniat Fritz, pe Facebook. Mai mult, el a afirmat că acest lucru „nu îi intimidează”.

„Premierul și miniștrii sunt la muncă. PSD și AUR au confirmat azi dimineață ceea ce mulți dintre noi știam. Cele două partide sunt din același aluat. Iar moțiunea depusă e, așa cum au spus ei, „primul pas pe drumul lor comun".

Mulțumim pentru claritate, măcar atât. Se limpezesc apele. „Suveranismul” este doar o altă față a pesedismului”, a spus Dominic Fritz.

Mai mult, el a subliniat că, pentru SPD și AUR, „26 de miliarde de euro pentru spitale, școli, locuri de muncă, apărarea țării sunt un detaliu irelevant”.

„26 de miliarde de euro pentru spitale, școli, locuri de muncă, apărarea țării sunt pentru PSD și AUR un detaliu irelevant. Revenirea PSD la putere e singurul lucru care contează.

Să fie clar ce înseamnă o moțiune de cenzură în acest moment: luni de instabilitate politică. Un nou tăvălug al prețurilor, rate care vor crește, locuri de muncă mai puține. România nu-și permite haosul pe care îl pregătesc PSD și AUR. Nu au nicio remușcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care-l fac României”, a subliniat el.

Președintele USR a adăugat faptul că „nu ne intimidează” această manevră.

„Nu ne intimidează această manevră. Dimpotrivă.

În iunie 2024 ne-am asumat guvernarea cu obiectivul de a repara dezechilibrele produse de guvernarea anterioară și de a demara reformele de care statul are nevoie, reforme amânate de-a lungul anilor de fiecare guvernare. De luni de zile, drumul spre reformă a fost sabotat de PSD. Acum și-au dat arama pe față.

USR va rămâne consecvent cu principiile și deciziile sale. O repet: dacă PSD dă jos acest guvern cu mâna AUR, nu vom negocia o nouă coaliție cu PSD. Pentru că drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianță cu extremiștii promite mai mult acces la resursele statului.

PSD și AUR aleg haosul și propriile interese. USR alege munca, seriozitatea și reformele”, a conchis el.

PSD și AUR au anunțat, luni, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Liderii PSD se reunesc astăzi, de la ora 14.00, ca să discute detaliile moțiunii. Întâlnirea are loc după întâlnirea de la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

La negocierile de la Palatul Cotroceni, premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au stat unul lângă celălalt, dar nu și-au vorbit, au declarat, pentru Antena3.ro, surse participante la ședință.

Cseke Attila, președintele UDMR și ministrul interimar al Sănătății, a afirmat că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură.